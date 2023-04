¿Plan B para salvar las reformas? Carlos Andrés Trujillo y Julián Bedoya visitaron la Casa de Nariño

Incluso ha tomado fuerza la versión de que desde la Casa de Nariño se está buscando la manera de infiltrarse en las filas de esos tres partidos para tratar de convencer a sus congresistas de que no le obedezcan a sus jefes y, en su lugar, sirvan a los intereses del Gobierno .

Se trata del senador Carlos Andrés Trujillo, quien fue relevado en febrero de la Dirección del Partido Conservador, y del polémico exsenador Julián Bedoya, quien busca lanzarse la Gobernación de Antioquia por firmas tras dejar el Partido Liberal.

EL COLOMBIANO habló con un miembro del equipo político que Trujillo y Bedoya conformaron conjuntamente en Antioquia, quien aseguró que ambos visitaron la Casa de Nariño, donde se está buscando que sean un enlace alterno con legisladores liberales y conservadores.

Y es que aunque Trujillo ya no es el jefe del Conservador, cargo en el que no estuvo ni un año, y Bedoya ya no pertenece al Liberal, ambos tienen influencia y fichas al interior de esas dos colectividades y se sabe de su cercanía con el presidente Gustavo Petro.