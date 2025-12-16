Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton se quedan con el premio a mejor portero del año

Este martes 16 de diciembre, a partir del medio día (hora Colombia), la FIFA celebrará una nueva edición de los premios The Best. Sin embargo, horas antes de la apertura del evento, algunos galardones ya comenzaron a escribirse, entre ellos el premio al mejor portero y portera del año.
Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton, fueron los galardonados en la edición de 2025, coronándose por encima de figuras que amenazaban con imponerse como la española Catalina Coll o el Dibu Martínez. Le contamos sobre los ganadores del insigne premio y cuáles fueron sus méritos.