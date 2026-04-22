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Capturan en Argentina a Braian Ferney Cruz, otro implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

Sería la pareja sentimental de alias Gabriela quien ya fue condenada a más de 20 años de prisión por el crimen del senador .

  • Miguel Uribe, senador asesinado en junio de 2025. Foto: El Colombiano.
    Miguel Uribe, senador asesinado en junio de 2025. Foto: El Colombiano.
El Colombiano
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hace 4 horas
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En el expediente que avanza por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las autoridades confirmaron la captura de Braian Ferney Cruz Castillo, señalado como uno de los presuntos responsables logísticos del crimen ocurrido en Bogotá en junio de 2025.

El hombre fue detenido en Argentina, donde se encontraba de manera irregular pese a tener una orden de captura en su contra y una orden de expulsión vigente. Su ubicación fue posible gracias a información suministrada por autoridades colombianas, que desde marzo advertían sobre su posible ingreso a ese país. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de la provincia de Corrientes, en coordinación con la Gendarmería Nacional.

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Cruz Castillo ya había tenido problemas con la justicia argentina. Había sido detenido en Buenos Aires por un caso de robo, proceso en el que posteriormente quedó en libertad, aunque con una orden de expulsión activa. El pasado martes fue citado nuevamente a tribunales tras aceptar un juicio abreviado por ese expediente. Fue en ese momento cuando se concretó su recaptura, esta vez por su presunta participación en el asesinato de Uribe Turbay.

Según la investigación, el señalado habría cumplido un papel clave en la logística del crimen. Bajo las órdenes de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, hizo seguimientos al senador para identificar sus rutinas y su esquema de seguridad.

Además, las autoridades lo vinculan con Katherine Andrea Martínez, conocida como ‘Gabriela’, quien sería su pareja. La mujer, ya fue condenada tras haber aceptado su participación en el crimen. Entre otras cosas, fue la encargada de transportar el arma utilizada en el ataque, perpetrado por un menor de edad.

Entérese: La foto con la que María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe en su paso por Antioquia exactamente hace un año

Cruz Castillo, sería integrante de las disidencias de las Farc, lo que llevó a que se emitiera en su contra una alerta roja de Interpol. Días antes de su captura, la Policía Federal argentina había detectado su presencia en el país, donde, continuaba delinquiendo.

Tras la detención, la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso: “Vino a esconderse y a cometer delitos, pero acá no refugiamos delincuentes. Hoy está preso, y ya se han iniciado los trámites para su pronta expulsión. En Argentina y en toda la región seguimos trabajando por la democracia, por la libertad y por la vida, y no hay lugar para el terrorismo”.

Las autoridades avanzan ahora en los trámites para su expulsión y eventual traslado a Colombia, donde deberá responder por su presunta participación en el magnicidio.

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En este mismo caso ya han sido condenadas mediante preacuerdos otras tres personas: Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes aceptaron su responsabilidad en el magnicidio. Así como el menor que disparó el arma, en ese caso se impuso una sanción privativa de la libertad por siete años.

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