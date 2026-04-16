Lo buscan por pornografía infantil: mexicano quería llegar a Cartagena y lo capturaron

Oficiales de Migración Colombia detuvieron este jueves 16 de abril en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena a un ciudadano mexicano requerido mediante circular roja emitida por autoridades de Estados Unidos por el delito de pornografía infantil.

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Cuando entraba al país, los funcionarios encontraron que el hombre tenía vigente una solicitud de “localización y detención” por el delito que se le atribuye, de manera que fue puesto a disposición de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, para que se adelanten los trámites correspondientes para su expulsión.