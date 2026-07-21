Capturan en el Aeropuerto El Dorado a colombiano requerido en España por presunto tráfico de ketamina

Las autoridades colombianas capturaron a Marlon Steeven Martínez Correa en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, cuando ingresaba al país, en cumplimiento de una Notificación Roja de Interpol emitida por solicitud de la justicia de España. El ciudadano colombiano es requerido por un proceso relacionado con el presunto delito de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por hechos investigados en Zaragoza. La diligencia fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia y las autoridades españolas.

De acuerdo con la investigación adelantada en España, Martínez Correa estaría vinculado con una organización dedicada al tráfico de ketamina en Zaragoza. Según el expediente, la sustancia era fraccionada en dosis para su posterior comercialización al menudeo en diferentes sectores de esa ciudad.

Investigación y coordinación entre Colombia y España

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades de ambos países, así como a labores de inteligencia desarrolladas de manera conjunta. Según la Policía, el operativo incluyó verificación en terreno, manejo de fuentes humanas y coordinación entre los organismos de investigación, lo que permitió identificar el momento en que el requerido ingresaría al territorio colombiano y ejecutar la orden internacional. El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, donde funcionarios de la DIJIN e Interpol hicieron efectiva la retención del ciudadano al momento de su arribo en un vuelo internacional.

Avanza el proceso de extradición

Tras la captura, Marlon Steeven Martínez Correa quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el trámite correspondiente para su extradición al Reino de España. Una vez se complete ese procedimiento, el ciudadano deberá comparecer ante la justicia española para responder por el proceso que lo vincula con el presunto tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, relacionado con la distribución de ketamina en la ciudad de Zaragoza. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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