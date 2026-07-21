Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Capturan en el Aeropuerto El Dorado a colombiano requerido en España por presunto tráfico de ketamina

La detención de Marlon Steeven Martínez Correa se realizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, tras su ingreso al país. El ciudadano era buscado mediante una notificación roja de Interpol y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanza el proceso de extradición al Reino de España.

  • Marlon Steeven Martínez Correa tenía una Notificación Roja de Interpol vigente. FOTO: Tomado de X: @DirectorPolicia
    Marlon Steeven Martínez Correa tenía una Notificación Roja de Interpol vigente. FOTO: Tomado de X: @DirectorPolicia
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 55 minutos
bookmark

Las autoridades colombianas capturaron a Marlon Steeven Martínez Correa en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, cuando ingresaba al país, en cumplimiento de una Notificación Roja de Interpol emitida por solicitud de la justicia de España.

El ciudadano colombiano es requerido por un proceso relacionado con el presunto delito de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por hechos investigados en Zaragoza. La diligencia fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia y las autoridades españolas.

De acuerdo con la investigación adelantada en España, Martínez Correa estaría vinculado con una organización dedicada al tráfico de ketamina en Zaragoza. Según el expediente, la sustancia era fraccionada en dosis para su posterior comercialización al menudeo en diferentes sectores de esa ciudad.

Investigación y coordinación entre Colombia y España

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades de ambos países, así como a labores de inteligencia desarrolladas de manera conjunta. Según la Policía, el operativo incluyó verificación en terreno, manejo de fuentes humanas y coordinación entre los organismos de investigación, lo que permitió identificar el momento en que el requerido ingresaría al territorio colombiano y ejecutar la orden internacional.

El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, donde funcionarios de la DIJIN e Interpol hicieron efectiva la retención del ciudadano al momento de su arribo en un vuelo internacional.

Siga leyendo: Pareja denunció presunta homofobia en centro comercial; administración del lugar respondió

Avanza el proceso de extradición

Tras la captura, Marlon Steeven Martínez Correa quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el trámite correspondiente para su extradición al Reino de España.

Una vez se complete ese procedimiento, el ciudadano deberá comparecer ante la justicia española para responder por el proceso que lo vincula con el presunto tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, relacionado con la distribución de ketamina en la ciudad de Zaragoza.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿De qué delito es requerido Marlon Steeven Martínez Correa en España?
El ciudadano colombiano es requerido por la justicia española para responder por el presunto delito de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, dentro de una investigación relacionada con el tráfico de ketamina en Zaragoza.
¿Qué es una Notificación Roja de Interpol y para qué se utiliza?
Una Notificación Roja de Interpol es una solicitud internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona requerida por la justicia de otro país. Su objetivo es facilitar el proceso de extradición o la entrega conforme a la legislación de cada Estado.
¿Qué ocurrirá con el capturado después de su detención en Colombia?
Tras su captura, quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el trámite correspondiente para su extradición al Reino de España.
¿Qué relación tendría el capturado con el tráfico de ketamina en Zaragoza?
Según la investigación de las autoridades españolas, estaría vinculado con una red dedicada a distribuir ketamina fraccionada en dosis para su comercialización al menudeo en distintos sectores de Zaragoza.

Temas recomendados

Interpol
captura
Delitos
aeropuerto
Aeropuerto ElDorado
trafico
Circular roja Interpol
Colombia
Bogotá
España
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos