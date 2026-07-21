Ministro Lara dice que agenda legislativa del próximo gobierno es “escueta” porque no son “grandes reformadores”

El ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, calificó la agenda legislativa del gobierno entrante como “escueta”. Sus declaraciones llegan después de que el candidato que apoyaban para presidir el Senado, Alfredo Deluque del partido de La U, perdiera el pulso contra Honorio Henríquez, del Centro Democrático. A pesar de haberse declarado partido de gobierno y de apoyarlo en segunda vuelta, la colectividad uribista chocó con De la Espriella en campaña. De hecho, la campaña del presidente electo atacó más a Paloma Valencia en primera vuelta que a Iván Cepeda, lo que generó grietas entre ambos sectores de derecha. Luego, De la Espriella rompió con la tradición de apoyar al candidato de la bancada de gobierno mayoritaria para irse con Deluque. La misma jugada de Uribe cuando inició su presidencia en 2002, cuando puso a Luis Alfredo Ramos a pesar de que no fuera de la bancada mayoritaria; en ese entonces el Partido Liberal. Como las relaciones con el Congreso son claves para el ministro del Interior, se considera que esta fue la primera “batalla” en la que Lara fue derrotado, ya que la elección de Deluque se daba prácticamente por realizada. No obstante, se entendió cómo se estaba complicado cuando no se logró llegar a acuerdos antes de la posesión del Congreso este 20 de julio, a la que los senadores llegaron a definir la presidencia “a voto limpio”. Es decir, sin saber con certeza quiénes los apoyaban.

Las palabras de Lara

“El presidente ha dicho que hay demasiadas leyes. La agenda legislativa de este gobierno es escueta, aquí no nos creemos grandes reformadores”, dijo Lara a los medios de comunicación.

“Queremos básicamente aplicar la ley, perseguir a los delincuentes, limpiar la corrupción y esas malas malas prácticas de repartijas con el Congreso, porque eso es lo que le prometió el Tigre y su vicepresidente al país en esa elección tan importante. Y es la gran expectativa que tienen los colombianos”. Según la Real Academia Española, hay varios adjetivos que pueden definir la palabra “escueto” como “descubierto, libre, despejado; sin adornos o ambages, seco, estricto”. Le puede interesar: ¿Qué significa para el Centro Democrático haberle ganado el pulso a De la Espriella en el Senado?

La estrategia de Germán Calderón España para gobernar vía decretos

Las declaraciones de Lara vienen después de que Germán Calderón España, asesor jurídico del presidente electo y designado director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, levantó polémica porque dijo que “serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse”. Con la derrota de Deluque, Calderón plantea una ruta para avanzar en la agenda del gobierno sin depender del Legislativo. Citando textualmente la jurisprudencia del Consejo de Estado, escribió: “Según la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y de conformidad con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el presidente de la República tiene la facultad de proferir Decretos con fuerza material de ley”. Y agregó que, en últimas, “serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse en el Congreso, porque ya casi todas las que se necesitan están configuradas y lo que se deberá hacer es derogar los Decretos del gobierno saliente que no encuadren en las políticas públicas que el nuevo gobierno implementará”.

Felicitación a Honorio Henríquez y mensaje de transparencia al Congreso

En la mañana, Lara había felicitado a Henríquez por su gestión. “Estoy seguro, (de que) estará marcada por su sentido de diálogo, consenso y respeto por la institucionalidad. Luego, envió un mensaje de respeto al Congreso e hizo referencia a instrucciones dadas por De la Espriella para relacionarse con el poder legislativo. “El Gobierno entrante será un firme defensor de la autonomía e independencia de las ramas del poder público. Por instrucción del Presidente electo, toda relación con el Congreso se ha hecho y se hará de frente al país: con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios”. Queda por verse si el gobierno De la Espriella bajará el tono con los partidos políticos, a los que ha atacado desde la campaña, o si buscará, como dijo Calderón España, depender menos de su aprobación en el Congreso. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes (FAQ)