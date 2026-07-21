Ministro Lara dice que agenda legislativa del próximo gobierno es “escueta” porque no son “grandes reformadores”

El ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, calificó la agenda legislativa del gobierno entrante como “escueta”. Sus declaraciones llegan después de que el candidato que apoyaban para presidir el Senado, Alfredo Deluque del partido de La U, perdiera el pulso contra Honorio Henríquez, del Centro Democrático.
A pesar de haberse declarado partido de gobierno y de apoyarlo en segunda vuelta, la colectividad uribista chocó con De la Espriella en campaña. De hecho, la campaña del presidente electo atacó más a Paloma Valencia en primera vuelta que a Iván Cepeda, lo que generó grietas entre ambos sectores de derecha.
Luego, De la Espriella rompió con la tradición de apoyar al candidato de la bancada de gobierno mayoritaria para irse con Deluque. La misma jugada de Uribe cuando inició su presidencia en 2002, cuando puso a Luis Alfredo Ramos a pesar de que no fuera de la bancada mayoritaria; en ese entonces el Partido Liberal.
Como las relaciones con el Congreso son claves para el ministro del Interior, se considera que esta fue la primera “batalla” en la que Lara fue derrotado, ya que la elección de Deluque se daba prácticamente por realizada.
No obstante, se entendió cómo se estaba complicado cuando no se logró llegar a acuerdos antes de la posesión del Congreso este 20 de julio, a la que los senadores llegaron a definir la presidencia “a voto limpio”. Es decir, sin saber con certeza quiénes los apoyaban.