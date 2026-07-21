José Obdulio Gaviria le pide al abelardismo que vuelva a tratar al expresidente Uribe “con el respeto que se merece”

Tras la elección de la nueva mesa directiva del Senado, en la que el Centro Democrático obtuvo la presidencia de la corporación, con apoyo del Pacto Histórico, el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria lanzó un mensaje dirigido a los sectores del denominado “abelardismo” que han cuestionado el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe dentro de la oposición. A través de su cuenta de X, Gaviria celebró el resultado con un escueto “Muy bien. Aprobado” y aseguró que algunos sectores “leyeron” los planteamientos del abogado y columnista Santiago Vélez, y de la periodista Catalina Suárez, a quienes atribuyó un cambio de actitud frente a la estrategia política del partido. No se pierda: El singular karma colombiano de la política hecha a sangre y fuego: próximo libro de José Obdulio Gaviria En su publicación, sostuvo que el episodio demuestra que Uribe mantiene la capacidad de anticiparse políticamente.

“Los grandes estadistas (y Uribe lo es), además de que suelen tener razón, la tienen a tiempo”, escribió. Como ejemplo, recordó la posición que, según él, expresó el exmandatario sobre la elección de las mesas directivas del Congreso, al señalar que “no es asunto ideológico sino un trámite parlamentario”. Lea también: ¿Qué significa para el Centro Democrático haberle ganado el pulso a De la Espriella en el Senado? En ese sentido, agregó que “todas las bancadas votaron por el candidato del Petro y Cepeda a la segunda vicepresidencia. ¿O no?”. Gaviria también cuestionó las versiones según las cuales el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el excandidato presidencial Enrique Gómez podrían restarle protagonismo al Centro Democrático de cara a las elecciones de 2027. “Dejen ese cuento de que Suárez, Federico Gutiérrez y Enrique Gómez van a destripar al CD en las elecciones del 2027”, afirmó. José Obdulio, además, lanzó un llamado directo a los sectores críticos del uribismo para que reconozcan nuevamente el liderazgo del expresidente. No se pierda: ¿Quién es Honorio Henríquez? El uribista que, con los votos del petrismo, le ganó el pulso a De la Espriella en el Senado “Más bien aprovechen la triple condición de Uribe: jefe indiscutible de la resistencia latinoamericana contra el Socialismo del Siglo XXI, jefe del partido mayoritario de la coalición de gobierno y puntal para el triunfo de De la Espriella en la segunda vuelta (...) y vuelvan a tratarlo con el respeto que se merece”, concluyó Gaviria. Las declaraciones se producen luego de la victoria del Centro Democrático en la elección de la presidencia del Senado, resultado que el uribismo ha presentado como una demostración de su capacidad de mantener influencia en el Congreso y reorganizar la oposición de cara al escenario electoral de 2026 y 2027.

¿Quién ganó la presidencia del Senado?

El Centro Democrático ganó el pulso contra el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y puso a Honorio Henríquez como presidente del Senado. Derrotó a Alfredo Deluque, del Partido de La U, quien es amigo cercano de De la Espriella. ¿Qué significa este triunfo para el Centro Democrático, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe? A pesar de haberse declarado partido de gobierno y de apoyarlo en segunda vuelta, la colectividad uribista chocó con De la Espriella en campaña. De hecho, la campaña del presidente electo atacó más a Paloma Valencia en primera vuelta que a Iván Cepeda, lo que generó grietas entre ambos sectores de derecha. Luego, De la Espriella rompió con la tradición de apoyar al candidato de la bancada de gobierno mayoritaria para irse con Deluque. La misma jugada de Uribe cuando inició su presidencia en 2002, cuando puso a Luis Alfredo Ramos a pesar de que no fuera de la bancada mayoritaria; en ese entonces el Partido Liberal. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas