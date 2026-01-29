Capturan a cantante de cumbias señalado de atacar a su expareja en Bucaramanga

22 días después del segundo ataque con cuchillo del que fue víctima Natalie Alexandra Pérez Navarro, presuntamente a manos de su expareja, el reconocido cantante de cumbias Saúl Duarte Naranjo, hecho que causó indignación entre la ciudadanía, las autoridades lograron su captura.
Vanguardia conoció que agentes del Grupo de Homicidios de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga ejecutaron el arresto mediante orden judicial en el barrio Campo Hermoso, en la noche de este miércoles 28 de enero.
El señalado quedó a disposición de la Fiscalía para ser presentado este viernes ante un juez de control de garantías, donde deberá responder en audiencias concentradas por el delito de tentativa de feminicidio.