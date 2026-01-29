Capturan a cantante de cumbias señalado de atacar a su expareja en Bucaramanga

22 días después del segundo ataque con cuchillo del que fue víctima Natalie Alexandra Pérez Navarro, presuntamente a manos de su expareja, el reconocido cantante de cumbias Saúl Duarte Naranjo, hecho que causó indignación entre la ciudadanía, las autoridades lograron su captura. Vanguardia conoció que agentes del Grupo de Homicidios de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga ejecutaron el arresto mediante orden judicial en el barrio Campo Hermoso, en la noche de este miércoles 28 de enero. El señalado quedó a disposición de la Fiscalía para ser presentado este viernes ante un juez de control de garantías, donde deberá responder en audiencias concentradas por el delito de tentativa de feminicidio.

Lo acusan de atacar dos veces con cuchillo a su expareja en Bucaramanga

Natalie Alexandra Pérez Navarro, de 40 años, denunció haber sido víctima de un ciclo de violencia por parte de quien fue su pareja durante cuatro años, Saúl Naranjo, reconocido cantante de cumbias en Bucaramanga. La mujer relató el drama que viene atravesando tras haber sido atacada en dos ocasiones con arma blanca y del que, milagrosamente, logró sobrevivir. Según su testimonio, los hechos se originaron porque el hombre, de 46 años, no aceptó su decisión de terminar la relación, luego de haber sido víctima de violencia física, verbal y otros tipos de agresión. "La gota final fue el 22 de agosto del año pasado, cuando me apuñaló en el barrio La Cumbre, en Floridablanca. Me cansé de los malos tratos y terminé la relación, pero él no lo aceptó. No ha querido entender que cuando una mujer dice no, es no. Ya no estamos en las épocas de las cavernas", expresó la víctima a esta redacción. En esa ocasión, Pérez Navarro sufrió una herida con arma blanca en el tórax que requirió ocho puntos de sutura. Afortunadamente, no comprometió ningún órgano vital. Posteriormente, interpuso una denuncia por el delito de tentativa de feminicidio y se instauró una medida de alejamiento.