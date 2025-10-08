La doble vida del narco ‘Black Jack’: lujo, criptomonedas y cocaína al servicio del Clan del Golfo

Durante años, los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones se movieron como prósperos empresarios en distintos sectores económicos. Se presentaban como inversionistas en construcción, tecnología e incluso proyectos inmobiliarios, pero detrás de esa fachada manejaban una compleja red de lavado de dinero que creció al ritmo del narcotráfico.

Ambos, conocidos con los alias de Black Jack y “Marcos”, estaban al frente de una organización que recibía grandes sumas de dinero producto del envío de cocaína a Europa. Las rutas partían desde los puertos de Turbo (Antioquia), Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil (Ecuador), con destino a países como Bélgica, Francia, Holanda y España. Allí, las ganancias eran transformadas en supuestas inversiones legales a través de sociedades de papel y transacciones financieras difíciles de rastrear.

El tercer hombre clave en la red era Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas, quien se encargaba de coordinar movimientos de dinero y contactos internacionales. Juntos, los tres lograron lavar al menos 182.000 millones de pesos, según la investigación de la Fiscalía. El manejo contable estaba en manos de Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias La Contadora, y de Jimmy García Solarte, quienes fueron capturados en Medellín y Pereira.