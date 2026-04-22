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Capturado alias El Mono por reclutar menores para las disidencias de las Farc

La Fiscalía judicializó a alias El Mono, señalado de reclutar menores para disidencias de las Farc en Guaviare y Vaupés; no aceptó cargos y fue enviado a prisión.

  • Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono, señalado de reclutar menores para las disidencias de las Farc en Guaviare y Vaupés. Foto: Fiscalía General de la Nación
    Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono, señalado de reclutar menores para las disidencias de las Farc en Guaviare y Vaupés. Foto: Fiscalía General de la Nación
Colprensa
hace 3 horas
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La Fiscalía judicializó a Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono, señalado de reclutar niños, niñas y adolescentes para las disidencias de las Farc en el oriente del país, a partir de denuncias de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables en Guaviare y Vaupés.

Según la investigación, Sánchez Correa, presunto integrante del frente Iván Ríos, habría contactado a menores desde marzo de 2022, perfilando a las víctimas, e identificando sus entornos familiares y educativos para luego persuadirlos de unirse al grupo armado mediante engaños, ofrecimientos económicos o amenazas.

Entérese: Secuestros de familias, asesinatos y otros crímenes: ¿por qué el Gobierno no reactiva la captura de Calarcá?

En el expediente también se documentan casos de menores reclutados que murieron en medio del conflicto. Uno de ellos falleció el 30 de marzo de 2025 durante un combate en Solano (Caquetá), mientras que otro fue asesinado en agosto de 2024 en Vaupés, tras abandonar un campamento del grupo armado.

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Además del reclutamiento, la Fiscalía le atribuye a Sánchez Correa la imposición de normas en comunidades, el cobro de pagos por presuntos incumplimientos y la participación en la planeación de homicidios selectivos y desplazamientos forzados.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, extorsión, financiación del terrorismo y porte de armas de uso restringido.

El procesado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

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