Tras captura de cabecilla en Colombia, Ecuador sugiere que gobierno de Petro es cómplice del crimen

En medio de duras críticas frente a la política de seguridad del gobierno de Colombia, Ecuador anunció que fue capturado en nuestro país el presunto cabecilla del crimen organizado Ronaldo Javier Macías Villamar (“Javi”), hermano del extraditado alias Fito.

El caso fue confirmado por John Reimberg, el ministro del Interior ecuatoriano, quien publicó en su perfil de X que la detención se logró mediante la Operación Cazador.

“El círculo se cierra. En una operación entre el Bloque de Seguridad de Ecuador (Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Centro Nacional de Inteligencia) y autoridades de Colombia, fue capturado hace un momento en ese país Javier Macías Villamar, alias Javi, hermano de alias Fito, involucrado en casos de lavado de activos y delincuencia organizada”.

Según el funcionario, “este sujeto residía en Colombia con papeles colombianos bajo otra identidad. Tiene además una Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia ecuatoriana”.

Posterior a ese anuncio, Reimberg concedió una entrevista a Caracol Radio, en la cual cuestionó las decisiones en materia de seguridad del presidente Gustavo Petro.

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