Tres desfiles, música y mucha diversión este 1 de agosto en la Feria de las Flores

Tras la inauguración oficial este 31 de julio con el concierto en el sector Obelisco, se da inicio a la edición 69 de la Feria de las Flores. Ahora llega el primer fin de semana de nuestra celebración más tradicional. Este sábado 1 de agosto, la programación ofrece actividades para todos los gustos, desde conciertos gratuitos hasta tres desfiles para toda la familia y planes para los niños. A continuación, le compartimos una serie de planes destacados para disfrutar al máximo este segundo día de uno de los eventos más emblemáticos de la región antioqueña.

Los tablados de este 1 de agosto

Recordemos que los tablados serán toda la semana repartidos por toda la ciudad y que serán gratuitos. FOTO Manuel Saldarriaga

El sábado 1 de agosto habrá tres tablados: el primero comienza a las 5:00 de la tarde en el corregimiento de Santa Elena, en el parque principal con la Orquesta La Playa, Los hijos de Octavio Mesa, Dualidad Orquesta, Arnold Moreno y Jorge Antonio Oñate. Ese día también habrá show en la Comuna 15, Guayabal, concretamente en la cancha San Rafael desde las 7:00 de la noche con Pau Vergara (de Medellín Music Lab), Anni K, Dareska, Los Cumbia Star y los Chiches vallenatos. El tercero será en la Comuna 13, San Javier, en la cancha el Salado, también a las 7:00 de la noche, con Jarah (MusicLab), la Corporación, Julián Daza, Latin Brothers y Peter Manjarrés.

El 1 de agosto y los tres desfiles de la Feria de las Flores

El desfile de chivas y flores se realizará este sábado 1 de agosto. FOTO Esneyder Gutiérez

Los recorridos comienzan desde las 10:00 de la mañana de est sábado con el tradicional Desfile de Silleteritos de la Floresta que irá hasta la 1:00 de la tarde. En otro punto de la ciudad, también a las 10:00 de la mañana será la Feria a ritmo de bicicleta que saldrá del Parque de las luces para hacer un recorrido de 11 kilómetros recreativos. Habrá concursos, música y mucha diversión. Puede leer: Comienza la Feria de las Flores 2026, aquí una completa programación

Desfile Chivas y Flores

Más tarde, a las 2:00 p.m. será el Desfile Chivas y Flores, que recorrerá la Avenida Regional, el Puente de Guayaquil, pasará por el soterrado del Río y la Avenida Ferrocarril hasta las 6:00 de la tarde.

Zona que suena, gratis para los niños y la familia

Es el finde de los pequeños que tiene su espacio en el Parque Norte desde las 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, hoy y mañana. habrá programación artística, cultural y lúdica con cerca de 40 actividades. “Tendremos magia, música, danza y una variada programación con talento local beneficiario de las convocatorias públicas del Distrito. Desde la Alcaldía de Medellín seguimos creando espacios para que las familias vivan la cultura, fortalezcan sus lazos y acerquen a los más pequeños a las tradiciones antioqueñas de una manera divertida y participativa”, expresó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

Otras actividades de este sábado 1 de agosto en la Feria de las Flores

- Hoy 1 de agosto será el segundo día de la semifinal de este evento que llega a su edición número 22. Será en el Parque de los Deseos de 7:00 p. m. a 12:00 a. m. La gran final está programada para el jueves 6 de agosto en la Plaza Gardel.

- La Plaza de Flores será hoy en el Parque de los Deseos con música de Parranda Gud, El Balcón de los Artistas, Long Play Band, La Big Band del Málaga, de 4:00 p.m. a 12:00 de la noche. Y también habrá Plaza de Flores en Parques del río con Lina María Tamayo Tobón (estatuismo humano), Guateque, Paniagua, Los Fabioritos Carriel y Cacao (reyes de la trova), Bomby y la Orquesta Son Trópico.

- El Plaza Botero será la Calle de los artistas: músicos, actores, bailarines, zanqueros y artistas circenses que transforman las calles en un escenario vivo. De 12:00 del día a 5:00 de la tarde.

- También habrá Mercado San Alejo en el Parque Bolívar de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Lea también: Que no lo agarre el taco: pilas a las recomendaciones en la Avenida Regional por la Feria de las Flores

Bloque de preguntas y respuestas