Capturaron a la madre de Mía Kathaleya, la bebé de seis meses que murió en Tolima en extrañas circunstancias

Según informó el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía de Tolima, la mujer fue detenida por su presunta participación en los hechos relacionados con la muerte de la bebé, ocurrida el pasado 26 de mayo en un centro asistencial de Ibagué .

Laura Valentina López Muñoz, madre de la menor Mía Kathaleya Ramírez, fue capturada el miércoles 3 de junio en la vereda Guasimal, zona rural del municipio de El Espinal, en cumplimiento de una orden judicial ejecutada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales, la capturada deberá responder por el delito de homicidio agravado. “De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales, la capturada deberá responder por el delito de homicidio agravado”. Explicó el comandante Vargas.

Tras el procedimiento, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso de judicialización. “Ahora será un juez de control de garantías quien defina su situación jurídica” Afirmó el coronel.

La principal hipótesis de la Fiscalía apunta a una presunta omisión de los deberes de cuidado, protección y custodia de la menor. Según información de Medicina Legal, el dictamen concluyó que la bebé falleció a causa de una neumonía que se agravó debido al deterioro de su estado de salud.

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Sin embargo, otras versiones conocidas durante la investigación señalan que la menor Mía Cataleya, presentaba traumas y fracturas en brazos y piernas al momento de ser atendida por personal médico, además los especialistas habrían encontrado lesiones físicas compatibles con un acceso carnal violento, un aspecto que continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.

El caso tuvo amplia repercusión pública luego de que, en los días posteriores a la muerte de la niña, autoridades nacionales y locales manifestaran la necesidad de esclarecer una posible agresión sexual. Sin embargo, de acuerdo con información publicada por el diario El Tiempo, los análisis forenses realizados durante la investigación no lograron acreditar que la menor hubiera sido víctima de abuso sexual.