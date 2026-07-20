Destroza los registros: ‘La odisea’ de Christopher Nolan se convierte en el mejor estreno de su carrera con 264 millones

Era uno de los títulos más esperados del año, y no ha defraudado. ‘La odisea’, la adaptación de Christopher Nolan del clásico de Homero, ha triunfado en su primer fin de semana en los cines, convirtiéndose, con más de 264 millones de dólares a nivel global, en el estreno más taquillero del director británico.
El filme protagonizado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya o Charlize Theron ha superado a ‘El caballero oscuro: La leyenda renace’, que en 2012 se estrenó con casi 250 millones de dólares en su primer fin de semana, el que hasta ahora es el récord de Nolan.