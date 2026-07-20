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Destroza los registros: ‘La odisea’ de Christopher Nolan se convierte en el mejor estreno de su carrera con 264 millones

El filme, con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, se convierte en el tercer mejor estreno de 2026, por detrás de ‘Super Mario Galaxy’ y ‘Toy Story 5’.

  • El escritor, director y productor Christopher Nolan en el set de Oppenheimer. Foto: Universal Pic. - Europa Press
    El escritor, director y productor Christopher Nolan en el set de Oppenheimer. Foto: Universal Pic. - Europa Press
Colprensa
Europa Press
hace 3 horas
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Era uno de los títulos más esperados del año, y no ha defraudado. ‘La odisea’, la adaptación de Christopher Nolan del clásico de Homero, ha triunfado en su primer fin de semana en los cines, convirtiéndose, con más de 264 millones de dólares a nivel global, en el estreno más taquillero del director británico.

El filme protagonizado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya o Charlize Theron ha superado a ‘El caballero oscuro: La leyenda renace’, que en 2012 se estrenó con casi 250 millones de dólares en su primer fin de semana, el que hasta ahora es el récord de Nolan.

‘La odisea’ también ha superado otros grandes títulos de Nolan como ‘El caballero oscuro’, que en 2009 amasó 198 millones de dólares en su lanzamiento, y ‘Oppenheimer’, que en 2023 se estrenó con 180 millones de dólares. Las dos últimas entregas de la trilogía de Batman superaron en taquilla la barrera de los 1.000 millones de euros, mientras que ‘Oppenheimer’ se quedó muy cerca con más de 975 millones de dólares.

Con estas impresionantes cifras, el filme, con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, se convierte en el tercer mejor estreno de todo 2026, solo por detrás de dos películas de animación: ‘Super Mario Galaxy’ y ‘Toy Story 5’. Todo un triunfo para un título que además cuenta con calificación para adultos. Concretamente, en España, ‘La odisea’ no está recomendada para menores de 16 años.

Precisamente en España, el último filme de Nolan también ha alcanzado de forma incontestable el número uno en taquilla, con casi 4,5 millones de euros de recaudación, según los datos provisionales de Rentrak.

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Preguntas y respuestas

¿Cuánto recaudó ‘La odisea’ de Christopher Nolan en su primer fin de semana a nivel global?
La película recaudó más de 264 millones de dólares a nivel global en su fin de semana de estreno, convirtiéndose en el mejor lanzamiento histórico en la carrera del director británico.
¿Qué récord anterior de Christopher Nolan superó ‘La odisea’?
La película superó el récord que ostentaba ’El caballero oscuro: La leyenda renace’, la cual se había estrenado en 2012 con casi 250 millones de dólares en su primer fin de semana.
¿Qué posición ocupa ‘La odisea’ entre los estrenos de cine de todo el año 2026?
La superproducción se posiciona como el tercer mejor estreno de todo 2026, ubicándose únicamente por detrás de dos películas de animación: ‘Super Mario Galaxy’ y ‘Toy Story 5’.

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