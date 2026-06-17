Nuevos detalles de la detención del activista Beto Coral en Miami, ¿Marco Rubio dio la orden?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) detuvo en la tarde-noche de este martes 16 de junio en Arizona al activista y excandidato al Congreso del Pacto Histórico Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral. ¿Cuáles son los nuevos detalles?

Según El Reporte Coronell de Caracol Radio, uno de los agentes que lo arrestó le habría preguntado qué hizo, Coral dijo que “ha cumplido la ley” y el agente le habría dicho que su orden de arresto provendría del secretario de Estado Marco Rubio.

Según narró ese programa, los agentes que lo detuvieron le habrían dicho que sería trasladado a la prisión estatal de Florence, Arizona, de mínima seguridad, aunque Coral apelaría para ver si puede esperar una decisión de posible deportación en libertad.

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De acuerdo con lo que el activista dijo por teléfono, le mostraron sus armas, pero se tranquilizaron porque él les informó que venía con su hijo menor de edad.

Lo llevaron a su casa, le permitieron buscar sus documentos de solicitud de asilo (puesto que está en un proceso de asilo político en Estados Unidos) y su permiso de trabajo, que puede ser revocado en cualquier momento.

El periodista Daniel Coronell, quien lidera el reporte, alertó inicialmente sobre la ejecución de la medida por parte de las autoridades migratorias y detalló las condiciones en las que se produjo la retención del creador de contenido, quien, además de su activismo político, trabajaba prestando servicios de conducción en ese país.

“Atención: El activista colombiano Beto Coral me llamó hace unos minutos para decirme que agentes de inmigración de ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo. Está con su hijo, que es menor de edad”, informó el periodista este martes.

El Reporte Coronell dio a conocer un video en el que se ve a agentes federales: “en este momento está en mi casa el ICE, los agentes federales, me están llevando. Un abrazo para todos, sabía que iba a pasar esto en cualquier momento y no podemos arrodillarnos, en lo absoluto nos vamos a arrodillar”, se ve decir a Coral.