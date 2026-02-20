Tras captura de “Medio Labio”: así ha sido el declive del clan criminal de los Rendón Herrera

La captura del presunto lavador internacional de dinero Jhon Henry González Herrera, alias “Medio Labio”, puso sobre la mesa el destino que ha padecido el clan Rendón Herrera, uno de los más grandes poderes narcoparamilitares que ha azotado a Colombia.
Tal cual informó EL COLOMBIANO en primicia, “Medio Labio” fue detenido en la vía Las Palmas, suroriente de Medellín, el pasado miércoles 18 de febrero. En la operación, denominada Pandora, participaron la Guardia Civil de España, Europol y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).
La orden de detención fue por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir, bajo la sospecha de que está al servicio del cartel narcotraficante Clan del Golfo.