¿Capos de “paz total” influenciarán elecciones a favor del Pacto? Lo que hay detrás de lo dicho por Roy Barreras

En un caso de “fuego amigo político”, el candidato Roy Barreras lanzó un dardo contra la campaña del Pacto Histórico, al señalar que la suspensión de órdenes de captura para los jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá está relacionada, presuntamente, con la búsqueda de votos para la contienda presidencial.
El comentario se registró el domingo, durante una conversación con los periodistas del portal noticioso Los Danieles, en la cual le preguntaron al exembajador en el Reino Unido: “¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno? (Iván Cepeda)”.
“No solo en Antioquia”, respondió Barreras, quien durante la campaña pasada fue uno de los principales asesores del petrismo.
“Estoy seguro que sí. Los señores que extorsionan en el Caquetá, el señor ‘Calarcá’’ y la señora ‘Érika’, que dominan ese territorio. El señor ‘Araña’, que es el que controla, lo veíamos en el testimonio después de la tragedia del avión de la FAC en Leguízamo, que la gente decía: ‘Es que aquí ahora está todo tranquilo, el pueblo está ordenado porque el que manda es ‘Araña’. Si manda ‘Araña’, pues decide la votación, porque conmina, porque obliga”, afirmó.
Barreras se refería a Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), comandante de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), y a su novia Diana Carolina Rey Rodríguez (“Érika Castro”), cabecilla del bloque Jorge Briceño de ese grupo.
Ambos dirigen una organización con cerca de 3.500 integrantes y presencia en Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Cesar, Guaviare, Meta, Arauca, Bolívar, Casanare, Vaupés y Venezuela.