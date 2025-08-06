Este fue el aspirante a la Presidencia que más gastó dinero en pauta digital el último mes

Aunque no ha empezado formalmente la campaña presidencia, ya hay varios precandidatos presidenciales recogiendo firmas para poder presentarse a las elecciones y otros están de gira por el país y haciendo reuniones. En los tiempos actuales, sin embargo, otro escenario de disputa es el mundo digital, es decir, las redes sociales. Por eso, varios precandidatos invierten dinero en redes sociales en campañas digitales para promover y promocionar sus contenidos de redes, lo que trae seguidores y puede mejorar sus cifras de reconocimiento entre potenciales electores que usan esas redes sociales.

Este miércoles se conoció un estudio de Guarumo y Ecoanalítica que mide varios indicadores como top de seguidores de Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube y X; top de reacciones e interacciones en redes y los que más pautan en redes en el último mes, es decir julio 2025.

Top de los precandidatos presidenciales que más pautan en redes sociales

Según la encuesta, en Facebook e Instagram, los tres precandidatos presidenciales que más han pautado en redes sociales son: el exministro de las TICs, Mauricio Lizcano con $24.412.190 millones de pesos; le sigue el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas con $16.464.783 y en tercer lugar, casi el mismo valor, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras con $10.975.277 y el excontralor Felipe Córdoba con $10.543.396.

Foto: Estudio Guarumo y Ecoanalítica