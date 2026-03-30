¿Qué reveló el primer índice de libertad económica de candidatos presidenciales? Cepeda se rajó por su “agenda intervencionista”

Para analizar más allá de las intenciones de los candidatos, el laboratorio de pensamiento Libertank evaluó empíricamente las propuestas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda. ¿Cómo lo hicieron? Según detallaron en un comunicado, evaluaron cinco pilares fundamentales que, en sus palabras, determinan la prosperidad de un país: el tamaño del Estado, la solidez del sistema legal y los derechos de propiedad privada. Además, el acceso a dinero “sano”, la apertura al comercio internacional y la carga regulatoria. Lea también: Pullas entre punteros y eventos llenos en regiones: así fue la víspera de Semana Santa para los candidatos presidenciales En total se evaluaron 93 propuestas concretas . Cada medida fue ponderada matemáticamente en función de su “impacto real” sobre la libertad de los individuos para producir, intercambiar y conservar el fruto de su trabajo. Los datos de Libertank arrojan una radiografía del espectro político colombiano “marcando una frontera clara entre las agendas que facilitan la creación de riqueza y aquellas que la obstaculizan”.

El “ranking” del más alto hasta el más bajo

Para el laboratorio de pensamiento, Paloma Valencia quedó de primera: sacó 75 de 100 puntos; por ende, fue clasificada dentro de la categoría “agenda pro-libertad económica”. Dijeron que “su plataforma refleja el mayor compromiso con la reducción de trabas institucionales y la defensa de la iniciativa privada”. A Valencia le sigue Abelardo de la Espriella, con 65 puntos, también en la “agenda pro libertad económica”. Aseguraron que su plan “presenta propuestas que favorecen el desarrollo empresarial, aunque con un margen de mejora en desregulación”.

A solo un punto está Sergio Fajardo, con 64 puntos. Por eso ya lo califican como “agenda mixta”. Esto, dado que sus propuestas “vacilan entre el respeto por las dinámicas del mercado y la tentación del intervencionismo moderado”. De último quedó Iván Cepeda, con 32 puntos y una “agenda intervencionista”, ya que su plataforma “sugiere una expansión significativa del Estado sobre la sociedad civil, lo que, bajo el análisis metodológico, se traduce en una severa restricción de la libertad económica y una erosión de los incentivos productivos”. Finalmente, Libertank reitera que el índice Voto Libre 2026 mide en qué proporción las medidas concretas identificadas en planes de gobierno y diferentes declaraciones “amplían o restringen la libertad económica de los ciudadanos”. Lea también: 5 temas que Iván Cepeda ha evadido y lo ponen en aprietos Por eso, “cada propuesta fue clasificada y calificada según su capacidad de alterar el cálculo económico y la asignación eficiente de recursos en la economía colombiana”. Si quiere explorar el análisis de cada candidato y la metodología completa, puede hacerlo en este enlace.

Las peores propuestas de cada candidato en términos de libertad económica