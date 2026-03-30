¿Qué reveló el primer índice de libertad económica de candidatos presidenciales? Cepeda se rajó por su “agenda intervencionista”

Para analizar más allá de las intenciones de los candidatos, el laboratorio de pensamiento Libertank evaluó empíricamente las propuestas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda.
¿Cómo lo hicieron? Según detallaron en un comunicado, evaluaron cinco pilares fundamentales que, en sus palabras, determinan la prosperidad de un país: el tamaño del Estado, la solidez del sistema legal y los derechos de propiedad privada. Además, el acceso a dinero “sano”, la apertura al comercio internacional y la carga regulatoria.
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En total se evaluaron 93 propuestas concretas. Cada medida fue ponderada matemáticamente en función de su “impacto real” sobre la libertad de los individuos para producir, intercambiar y conservar el fruto de su trabajo.
Los datos de Libertank arrojan una radiografía del espectro político colombiano “marcando una frontera clara entre las agendas que facilitan la creación de riqueza y aquellas que la obstaculizan”.