Cancillería le responde a la Contraloría sobre alertas en el proceso de pasaportes y descarta retrasos y alzas en su costo de expedición

La Cancillería informó que el proceso para implementar el nuevo modelo de pasaportes en Colombia avanza de manera continua y sin contratiempos, conforme a los cronogramas establecidos junto a la Imprenta Nacional y la Casa da Moneda S.A. de Portugal.
Esta respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores surge tras un informe del ente de control que advirtió sobre posibles riesgos financieros y operativos.
Lea también: ¿Cuánto costará sacar o renovar el pasaporte en 2026 en Antioquia?
Entre las preocupaciones de la Contraloría se encuentran la falta de una proyección detallada de costos, la exposición al riesgo cambiario por operaciones en euros, y la supuesta ausencia de máquinas de impresión necesarias para el nuevo esquema.
Respecto a las advertencias sobre los precios, desde el Gobierno Nacional se descartó alzas extraordinarias y se ratificó que cualquier ajuste futuro se realizará únicamente bajo el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La Cancillería recordó que durante los últimos dos años las tarifas se han mantenido sin incrementos.
La entidad también defendió que el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 brinda el respaldo necesario para una transición ordenada y reiteró que el seguimiento a la implementación es permanente y coordinado, buscando condiciones económicas favorables para el Estado sin detrimento del patrimonio público.