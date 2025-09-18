x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cancillería: polémica por nombramiento de la mamá de una congresista y miembro de la Colombia Humana en dos cargos clave

Harol González y Laura García tienen estudios relacionados con política y relaciones internacionales, pero las críticas apuntan a que esas posiciones en el Ministerio de Relaciones Internacionales son por mérito.

  • Foto: Harol González, quien sería director de la Academia Diplomática y el presidente Gustavo Petro.
    Foto: Harol González, quien sería director de la Academia Diplomática y el presidente Gustavo Petro.
El Colombiano
El Colombiano
18 de septiembre de 2025
bookmark

En redes sociales, sobre todo en X, ha crecido la polémica estos días por el aterrizaje de dos personas a la Cancillería en cargos considerados técnicos o de carrera.

Se trata de la dirección de cooperación internacional y de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. La canciller Rosa Villavicencio designará en esos puestos a Harol González, quien venía de ser vicepresidente de relaciones internacionales del partido Colombia Humana y Laura García Mejía, madre de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro y expareja del excomandante del M-19 asesinado Carlos Pizarro.

González, según la postulación, es profesional en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales; también tiene un pregrado en Administración Deportiva. Es magíster en Ciencias Sociales, Cooperación y Desarrollo de América Latina y cursa un doctorado en la Universidad Sorbona Nueva de París.

La polémica en este caso viene asociada a que reemplazará en el cargo a Bertha Patricia Alemán, funcionaria de carrera; tradicionalmente ese cargo ha estado reservado para funcionarios de carrera que trascienden el gobierno de turno.

Bajo este Gobierno, se había nombrado en la Academia a la exministra de Ambiente, Lena Estrada.

“Tiene más de 30 años de experiencia en el sector”: Pizarro

En el caso de García, es politóloga, profesional en Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, y especialista en Administración Pública Contemporánea.

Su hija, la congresista María del Mar Pizarro, defendió el nombramiento en redes sociales: “Es mi mamá, Laura García, tiene más de 30 años de experiencia en el sector. En su tiempo como directora de Cooperación Internacional logró la donación más grande de la Unión Europea. Fue madre soltera, estudió los fines de semana y trabajó arduamente durante décadas para llegar hasta aquí”.

Además, Pizarro aseguró que su madre ha trabajado en varios gobiernos.

El lío de los pasaportes en la Cancillería

En medio de la investigación que adelanta la Procuraduría contra la canciller encargada Rosa Villavicencio por presuntas irregularidades en la firma del convenio para la fabricación de los pasaportes, a finales del mes de agosto se anunció que vinculó a seis funcionarios más en el proceso.

El caso está relacionado con presuntas faltas disciplinarias en las que habrían incurrido funcionarios por cuenta del convenio firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes.

Le puede interesar: La ‘rosca’ de familiares de petristas que trabajan en el Gobierno

De acuerdo con la Cancillería, el acuerdo se celebrará por la figura de contratación directa bajo urgencia manifiesta con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, liderada por Thomas Greg. Esta figura se aplicó con el argumento de que la empresa acredita la capacidad logística, técnica y financiera para continuar con el servicio sin interrupciones.

La duración del convenio será de ocho meses, periodo en el que la unión temporal se hará cargo de la producción, distribución y custodia de los documentos de viaje.


Siga leyendo: Procuraduría encontró “graves fallas” y “respuestas vacías” en su visita a la Imprenta por el nuevo convenio de pasaportes

Temas recomendados

Investigación
Cámara de Representantes
Presidencia
Procuraduría
Pasaportes
Pacto Histórico
Relaciones internacionales
Diplomacia
Cancillería
Petro
Imprenta Nacional
gobierno
Partidos
Dapre
Gobierno del cambio
Gabinete
Casa de la Moneda de Portugal
Thomas Greg & Sons
Congreso
Bogotá
Gustavo Petro
Carlos Pizarro
Laura Sarabia
Rosa Villavicencio
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida