Colombia protesta ante EE. UU. y espera reunión con John McNamara para exigir respeto por Petro

El Gobierno colombiano considera que Trump cruzó una línea al referirse a Petro de manera ofensiva, vincularlo con el narcotráfico y sugerir una posible acción militar en Colombia, en un contexto similar al de Venezuela. La Cancillería informó que esta nota de protesta ya fue enviada directamente a la Casa Blanca .

La canciller colombiana Rosa Villavicencio se reunirá este martes con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara , para entregarle una nota de protesta por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro .

Villavicencio explicó que Colombia rechaza cualquier tipo de amenaza contra otro país y cuestionó lo que calificó como actitudes que desconocen la soberanía nacional. Según dijo, los señalamientos contra Petro no son solo un ataque personal, sino una ofensa contra el país y contra los procesos democráticos que llevaron a su elección como presidente.

“Hemos dicho que rechazamos todas las amenazas que se hacen contra cualquier país y que rechazamos las administraciones de tipo colonialista, cuando hemos llegado a la soberanía de los países”, señaló la canciller.

La reunión con McNamara también servirá para pedir explicaciones formales por lo que el Gobierno colombiano considera injurias y amenazas contra el jefe de Estado. Desde la Cancillería se insistió en que cualquier irrespeto al presidente equivale a un irrespeto a Colombia.

“Queremos que entiendan que es nuestro presidente elegido democráticamente y una ofensa contra el presidente es una ofensa contra el país y todos los procesos democráticos”, añadió la funcionaria.

Además, la ministra anunció que se convocará a la Comisión de Relaciones Exteriores, integrada por los expresidentes del país, para analizar la crisis en Venezuela y el aumento de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, con el fin de evaluar los próximos pasos del Gobierno.

En paralelo, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, intervendrá este martes ante el Consejo Permanente de la OEA, donde reiterará el rechazo de Colombia a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, al considerar que representa un riesgo para la estabilidad de la región.

El Gobierno colombiano sostiene que lo ocurrido en Venezuela no es un hecho aislado y que este tipo de acciones pueden tener consecuencias más amplias para América Latina.