Cáncer en Colombia: el de mama y el de próstata fueron los más frecuentes en 2024

El Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo publicó su más reciente informe sobre la situación del cáncer en la población adulta en el país durante 2024. El documento revela varios datos sobre la actualidad de esta enfermedad y cómo impactó a mujeres y hombres.
En ese sentido, las cifras señaladas muestran que el año pasado se notificaron 650.907 casos atendidos en el sistema des salud, de los cuales 62.000 fueron casos nuevos y 34.452 fueron muertes. Así mismo, de esos el 57,9 % de los casos correspondió a mujeres que estaban entre los 52 y 73 años.