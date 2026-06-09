Agencias de seguridad no han recibido los informes de supuestos autoatentados en campañas presidenciales

En poder de las autoridades relacionadas con la protección a los candidatos presidenciales, todavía no hay información oficial que sustente presuntos planes de autoatentados para incidir en las votaciones de la segunda vuelta.

EL COLOMBIANO consultó fuentes de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), las cuales respondieron de manera extraoficial que todavía están esperando que los aspirantes hagan llegar sus respectivas denuncias, para tomar las medidas correspondientes.

Las entidades coincidieron en que están a la espera de la próxima reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), una instancia bajo la coordinación del MinInterior, la cual agrupa a todos los organismos implicados en la protección de los políticos.

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La expectativa se generó con un cruce de mensajes entre los candidatos, por la red social X, este lunes festivo 8 de junio.

“Me permito informar a la opinión pública que pondré en conocimiento de las autoridades competentes información que he recibido en las últimas horas relacionada con la contienda electoral. Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección”, publicó Iván Cepeda.

Y añadió que “este montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha de realización de los comicios de la segunda vuelta”.

Según el aspirante del continuismo, esa información la pondría en conocimiento de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Protección.