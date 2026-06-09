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Agencias de seguridad no han recibido los informes de supuestos autoatentados en campañas presidenciales

Los organismos de seguridad están a la espera de una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE).

  • Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se disputan la segunda vuelta presidencial en Colombia. FOTOS: COLPRENSA.
    Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se disputan la segunda vuelta presidencial en Colombia. FOTOS: COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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En poder de las autoridades relacionadas con la protección a los candidatos presidenciales, todavía no hay información oficial que sustente presuntos planes de autoatentados para incidir en las votaciones de la segunda vuelta.

EL COLOMBIANO consultó fuentes de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), las cuales respondieron de manera extraoficial que todavía están esperando que los aspirantes hagan llegar sus respectivas denuncias, para tomar las medidas correspondientes.

Las entidades coincidieron en que están a la espera de la próxima reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), una instancia bajo la coordinación del MinInterior, la cual agrupa a todos los organismos implicados en la protección de los políticos.

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La expectativa se generó con un cruce de mensajes entre los candidatos, por la red social X, este lunes festivo 8 de junio.

“Me permito informar a la opinión pública que pondré en conocimiento de las autoridades competentes información que he recibido en las últimas horas relacionada con la contienda electoral. Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección”, publicó Iván Cepeda.

Y añadió que “este montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha de realización de los comicios de la segunda vuelta”.

Según el aspirante del continuismo, esa información la pondría en conocimiento de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Protección.

Su contendor, Abelardo de la Espriella, le contestó que “a nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado. Por responsabilidad, no he querido especular ni convertir rumores en noticias, porque con la seguridad no se juega y porque Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política”.

A la fecha no se han creado noticias criminales en la base de datos de la Fiscalía referidas a presuntos autoatentados. Fuentes judiciales señalaron que por ahora solo se están investigando denuncias formales por el delito de amenazas.

La ausencia de estas denuncias implica que se desconocen los detalles puntuales de la información que, supuestamente, ha llegado a las campañas. Los investigadores judiciales no saben ni cómo, ni cuándo ni cuál sería el método de tales acciones.

La UNP, la Policía y la Fiscalía no se van a pronunciar frente al tema de momento, hasta que no se realice la citada reunión del CORMPE.

Tan solo hay, por ahora, una declaración en líneas generales del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien comentó en X: “Proteger a los candidatos presidenciales es proteger a la democracia. Todas las capacidades se han desplegado para salvaguardar su integridad y que adelanten las campañas políticas”.

El funcionario recordó que hay “hasta $1.000 millones de pesos de recompensa por información que permita evitar cualquier atentado contra los candidatos y capturar a quienes estén detrás de algún plan criminal contra ellos”.

Fuentes de la UNP indicaron que, al margen de la polémica por los supuestos planes de autoatentado, se planea reforzar los esquemas de seguridad de Cepeda y De la Espriella, de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Preguntas y respuestas

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Colombia?
La jornada de votación definitiva entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se llevará a cabo el domingo 21 de junio, de acuerdo con el calendario oficial de la Registraduría Nacional
¿Qué investigaciones activas tiene la Fiscalía sobre la campaña?
Fuentes judiciales confirmaron que actualmente solo se tramitan y evalúan denuncias formales relacionadas con el delito de amenazas contra los líderes políticos. No existen expedientes abiertos por conspiraciones o montajes de ataques ficticios.
¿Qué es el CORMPE y qué rol cumple en las elecciones?
El Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral es una instancia oficial liderada por el Ministerio del Interior. Reúne a la Policía, la UNP y las fuerzas armadas para analizar los mapas de riesgo de los candidatos y autorizar incrementos en su seguridad.
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