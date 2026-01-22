Camilo Romero recibe aval del poco conocido Partido del Trabajo y entra a consulta del Pacto Amplio

A menos de dos meses de que se realicen las consultas en las que se descartarán aún más las candidaturas presidenciales, Camilo Romero obtuvo el aval del Partido del Trabajo de Colombia para su postulación. Tras esta decisión, buscará medir fuerzas dentro de la izquierda de cara a las elecciones presidenciales de este año. Según afirmó, la aspiración es convertir ese ejercicio en la consulta con mayor votación de este año. “Tenemos aval y lograremos la consulta presidencial más votada del 8 de marzo. La consulta de la gente, la consulta progresista”, señaló. El candidato agradeció públicamente al Partido del Trabajo de Colombia por el respaldo político y aseguró que el aval representa un reconocimiento a un proceso que, dijo, ha sido construido con “historia, coherencia y defensa de las nuevas causas ciudadanas en Colombia”. Finalmente, reiteró su confianza en repetir una victoria electoral. “Vamos a volver a ganar en este 2026. Por la vida y por la gente, ¡Pa’lante!”, concluyó.

¿Cuál es este partido?

El Partido del Trabajo de Colombia (PTC) es una colectividad política de izquierda, de orientación marxista-leninista, fundada en 1969 y con una trayectoria históricamente ligada a los movimientos sindicales, obreros y campesinos del país. Durante buena parte de su existencia, el PTC fue un partido minoritario que no contó con personería jurídica, razón por la cual participó en la vida política a través de coaliciones y listas compartidas con otros sectores de la izquierda. No obstante, a partir del 2023 se le otorgó la personería jurídica. En los últimos años, el partido ha sido muy cercano con el Pacto Histórico y con sectores que respaldaron la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Dado el poco conocimiento sobre este partido, la candidatura de Camilo Romero sorprende. Eso, sumándole que es una decisión que se toma muy cerca de la fecha en la que se realizarán las consultas, que será el 8 de marzo. Misma fecha de las votaciones al Legislativo.

La consulta que involucra a Cepeda y a Roy