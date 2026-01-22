Camilo Romero recibe aval del poco conocido Partido del Trabajo y entra a consulta del Pacto Amplio

A menos de dos meses de que se realicen las consultas en las que se descartarán aún más las candidaturas presidenciales, Camilo Romero obtuvo el aval del Partido del Trabajo de Colombia para su postulación. Tras esta decisión, buscará medir fuerzas dentro de la izquierda de cara a las elecciones presidenciales de este año.
Según afirmó, la aspiración es convertir ese ejercicio en la consulta con mayor votación de este año. “Tenemos aval y lograremos la consulta presidencial más votada del 8 de marzo. La consulta de la gente, la consulta progresista”, señaló.
El candidato agradeció públicamente al Partido del Trabajo de Colombia por el respaldo político y aseguró que el aval representa un reconocimiento a un proceso que, dijo, ha sido construido con “historia, coherencia y defensa de las nuevas causas ciudadanas en Colombia”.
Finalmente, reiteró su confianza en repetir una victoria electoral. “Vamos a volver a ganar en este 2026. Por la vida y por la gente, ¡Pa’lante!”, concluyó.