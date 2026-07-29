Ni oficina todos los días ni teletrabajo: así es el modelo laboral que gana terreno en América Latina

La discusión sobre si el trabajo debe ser presencial, remoto o híbrido está perdiendo vigencia. Ahora, el debate gira en torno a una pregunta diferente: ¿para qué vale la pena ir a la oficina?
Esa es una de las principales conclusiones del estudio Tendencias Laborales 2026-2027, elaborado por WeWork y Michael Page, que evidencia un cambio profundo en la forma como las empresas y los trabajadores entienden el mundo laboral en América Latina.
Según la investigación, el trabajo ya no tenderá a organizarse alrededor de la oficina, sino de la vida de las personas. Es decir, la prioridad deja de ser definir cuántos días se trabaja desde casa o desde una sede física y pasa a determinar qué actividades realmente justifican la presencialidad.
Para Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica, en Bloomberg, incluso el concepto de trabajo híbrido empieza a quedarse corto frente a la nueva realidad. “Lo híbrido incluso está empezando a quedar un poco más en el pasado”, aseguró el directivo.
Explicó que antes de la pandemia predominaba un esquema completamente presencial; luego llegó el trabajo remoto y posteriormente apareció el modelo híbrido.
Sin embargo, hoy las organizaciones avanzan hacia una flexibilidad superior. “Nos estamos moviendo hacia una flexibilidad que es superior a lo híbrido”, afirmó.
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