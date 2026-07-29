Ni oficina todos los días ni teletrabajo: así es el modelo laboral que gana terreno en América Latina

La discusión sobre si el trabajo debe ser presencial, remoto o híbrido está perdiendo vigencia. Ahora, el debate gira en torno a una pregunta diferente: ¿para qué vale la pena ir a la oficina? Esa es una de las principales conclusiones del estudio Tendencias Laborales 2026-2027, elaborado por WeWork y Michael Page, que evidencia un cambio profundo en la forma como las empresas y los trabajadores entienden el mundo laboral en América Latina. Según la investigación, el trabajo ya no tenderá a organizarse alrededor de la oficina, sino de la vida de las personas. Es decir, la prioridad deja de ser definir cuántos días se trabaja desde casa o desde una sede física y pasa a determinar qué actividades realmente justifican la presencialidad. Para Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica, en Bloomberg, incluso el concepto de trabajo híbrido empieza a quedarse corto frente a la nueva realidad. “Lo híbrido incluso está empezando a quedar un poco más en el pasado”, aseguró el directivo. Explicó que antes de la pandemia predominaba un esquema completamente presencial; luego llegó el trabajo remoto y posteriormente apareció el modelo híbrido. Sin embargo, hoy las organizaciones avanzan hacia una flexibilidad superior. “Nos estamos moviendo hacia una flexibilidad que es superior a lo híbrido”, afirmó. Entérese: ¿Por qué el teletrabajo beneficia más a los que ya ganan bien? Estudio revela la realidad en Colombia

Del esquema de días al esquema de propósito

El informe muestra que el trabajo evoluciona desde un modelo “binario”, basado únicamente en estar o no estar en la oficina, hacia otro donde importa el propósito de cada encuentro presencial. El estudio, realizado entre cerca de 3.000 trabajadores de Colombia, México, Argentina, Chile y Perú, encontró que el 36,88% trabaja actualmente bajo un esquema completamente presencial, frente al 48% registrado un año atrás. Asimismo, el 38,43% desarrolla sus labores mediante un modelo híbrido; el 45,41% prefiere asistir a la oficina tres o más días por semana; y el 54,59% opta por acudir únicamente uno o dos días. Sin embargo, Hidalgo sostiene que incluso esa medición por días está perdiendo relevancia. “Ya no es un tema de días, estamos hablando incluso de horas”. Según el ejecutivo, hoy un trabajador puede asistir el lunes únicamente durante la tarde, el martes algunas horas y el miércoles quedarse completamente en casa. Lo importante es que el desplazamiento tenga un propósito concreto. Lea aquí: Movilidad en el Valle de Aburrá: 6% menos de la población se mueve por teletrabajo

La oficina debe ofrecer algo que la casa no puede

El estudio concluye que los trabajadores valoran cada vez más el motivo por el cual deben desplazarse. Las reuniones estratégicas, las sesiones de creatividad, la colaboración entre equipos, el intercambio de ideas y los encuentros presenciales son algunas de las actividades que sí justifican acudir a una oficina. En cambio, trasladarse únicamente para realizar videollamadas o responder correos desde un escritorio dejó de tener sentido para muchos trabajadores. “Lo que empezamos a notar con el estudio es que la gente está valorando el porqué vengo a la oficina, el propósito individual. ¿A qué voy a venir?”, señaló Hidalgo. El ejecutivo añadió que el tiempo invertido en desplazamientos, los costos de movilidad y el impacto sobre la vida personal han cambiado completamente la percepción del trabajo presencial. “Si el colaborador llega a la oficina únicamente para abrir el computador y conectarse a una videollamada, termina preguntándose: ¿para qué vine?”. Incluso, indicó que el estudio refleja que muchos trabajadores consideran que, desde casa, pueden ser igual o incluso más productivos.

Los resultados sugieren que la transformación del trabajo ya no responde únicamente a la tecnología o a la pandemia.

Las empresas también tendrán que transformar sus oficinas

La transición hacia un modelo completamente flexible no depende únicamente de los trabajadores. Las empresas también deberán rediseñar sus espacios físicos para convertirlos en lugares donde realmente ocurra colaboración e innovación. Hidalgo explicó que las oficinas tradicionales pierden atractivo frente a las nuevas expectativas del talento. Por eso, considera que las organizaciones deberán invertir en espacios abiertos, áreas colaborativas, zonas de descanso, lugares para reuniones informales, ambientes que permitan caminar y cambiar de espacio durante la jornada, y áreas para compartir un café y fomentar la interacción. “Las empresas tienen que adecuar los espacios para que permitan esa flexibilidad. Si esa inversión no se realiza, entonces no se juntan las expectativas de los colaboradores con la infraestructura de las oficinas”, afirmó.

Otro de los factores que está impulsando esta transformación es el relevo generacional. Según Hidalgo, los trabajadores más jóvenes tienen expectativas muy distintas sobre el entorno laboral. Ya no buscan únicamente una oficina cómoda, sino espacios colaborativos, ambientes enfocados en el bienestar e incluso edificios adaptados para mascotas. “No se trata sólo del tipo de industria. Las nuevas generaciones también están cambiando las expectativas sobre cómo deben ser los espacios físicos de trabajo”, explicó. En el caso de WeWork, el ejecutivo aseguró que sus edificios fueron concebidos desde el principio bajo un modelo flexible, por lo que no han requerido transformaciones estructurales. No obstante, la compañía sí ha ampliado sus servicios incorporando salas de juego, espacios de descanso, salas de maternidad y edificios pet-friendly en la mayoría de sus sedes en América Latina.

El regreso al 100% presencial pierde fuerza

Los datos del estudio también muestran que una vuelta masiva al trabajo completamente presencial parece cada vez menos probable en Hispanoamérica. Durante la pandemia, la ocupación de los espacios de WeWork cayó prácticamente al trabajo remoto total. Posteriormente, comenzó una recuperación que hoy parece haberse estabilizado. Según Hidalgo, la asistencia presencial se mantiene cercana al 50%, un nivel que prácticamente no ha cambiado durante los últimos meses. “Casi el 50% de la gente viene constantemente a los espacios de trabajo, pero que vuelva a ser 100% presencial es muy poco”. El 59,9% de los encuestados elegiría un modelo híbrido, mientras que el 20,29% prefiere modalidades completamente remotas o remotas con asistencia opcional. Para el ejecutivo, factores como los tiempos de desplazamiento, los problemas de movilidad y la búsqueda de un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal cambiaron definitivamente la manera en que los trabajadores perciben la presencialidad.

El informe también revela una creciente adopción de la inteligencia artificial entre los trabajadores de oficina en América Latina. Según Hidalgo, cerca del 95% de quienes desempeñan labores administrativas ya utiliza herramientas de IA para apoyar tareas cotidianas. Lejos de verla como una amenaza laboral, la mayoría considera que estas tecnologías les permiten trabajar con mayor rapidez y productividad. “No lo están mirando con ojos de que esto me va a reemplazar; lo están mirando con ojos de que esto hace mi trabajo más fácil y soy más productivo”, afirmó. Sin embargo, el panorama empresarial es muy distinto, porque, de acuerdo con el directivo, menos del 20% de las compañías ha desarrollado políticas, herramientas, procesos o programas de capacitación para incorporar formalmente la inteligencia artificial en sus operaciones. A su juicio, esa diferencia representa una oportunidad que América Latina aún no aprovecha plenamente para elevar su productividad. “Tenemos una oportunidad gigante y necesitamos que las empresas puedan acelerar en la implementación real”. Conozca aquí: Reforma laboral: las empresas pagarán auxilio de conectividad de $200.000, ¿a qué trabajadores aplica?

Los servicios lideran el cambio laboral

La investigación también muestra cuáles son los sectores económicos con mayor representación en la muestra. El 52% de los participantes pertenece al sector terciario, que reúne actividades como comercio, transporte, turismo, educación, salud, servicios financieros y administrativos. El 32% corresponde al sector secundario, integrado principalmente por manufactura, industria alimentaria y construcción. Y el 11% pertenece al sector primario, relacionado con la extracción de recursos naturales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas