Video | Atentado terrorista en Cali también alcanzó las instalaciones del DollarCity: así quedó el local tras la detonación

El atentado con carro bomba frente a las instalaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, donde murieron seis civiles, entre ellos una mujer embarazada, y más de 70 heridos, también dejó varios daños materiales en la capital vallecaucana.

El ataque, atribuido a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, afectó la zona comercial donde funcionan reconocidas cadenas como Tiendas Ara y Dollarcity, además de algunas viviendas que fueron alcanzadas por la detonación.

En videos de redes sociales, se pudo ver como una de las sedes de Dollarcity resultó con su fachada destruida, mientras que al interior los pasillos y estanterías quedaron con escombros.