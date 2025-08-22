x

Video | Atentado terrorista en Cali también alcanzó las instalaciones del DollarCity: así quedó el local tras la detonación

La explosión de un carro bomba frente a la Escuela Militar en Cali dejó seis muertos, decenas de heridos y varios daños en comercios y viviendas.

  • El atentado terrorista se perpetró al norte de Cali en horas de la tarde del 21 de agosto de 2025. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
    El atentado terrorista se perpetró al norte de Cali en horas de la tarde del 21 de agosto de 2025. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
22 de agosto de 2025
bookmark

El atentado con carro bomba frente a las instalaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, donde murieron seis civiles, entre ellos una mujer embarazada, y más de 70 heridos, también dejó varios daños materiales en la capital vallecaucana.

El ataque, atribuido a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, afectó la zona comercial donde funcionan reconocidas cadenas como Tiendas Ara y Dollarcity, además de algunas viviendas que fueron alcanzadas por la detonación.

Le recomendamos: En fotos | ¿Quién es alias Sebastián, el señalado disidente capturado en Cali en el atentado terrorista de las disidencias de las Farc?

En videos de redes sociales, se pudo ver como una de las sedes de Dollarcity resultó con su fachada destruida, mientras que al interior los pasillos y estanterías quedaron con escombros.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que el atentado terrorista

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, precisó que “ese ataque criminal, ese ataque cobarde, ese ataque terrorista contra la población civil, fue perpetrado por la estructura narco criminal ‘Jaime Martínez’, que hace parte de las disidencias del cartel del narcotraficante alias ‘Mordisco’”.

@fertorresmejia

No, no es Gaza, está sucediendo aquí, si, en Cali “ve”

♬ sonido original - Fernando Torres

Entre los motivos del ataque estaría el éxito operacional de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca; “El cañón del Micay se ha recuperado ya en más de un 70%. A los criminales no les queda otra opción, sino mostrar su desespero atacando a la población civil” aseveró.

En ese sentido, señaló como responsable a alias ‘Marlon’, así como alias ‘Kevin’, reclutador de menores y cabecilla de la estructura ‘Carlos Patiño’. “Ese atentado terrorista no quedará impune, aunque sintamos dolor. Todo lo contrario, Vamos con más vigor y con más fuerza”, puntualizó.

@periodicoelcolombiano 🚨 Atención | Reportan atentado cerca a base aérea Marco Fidel Suárez en Cali Noticia #EnDesarrollo en elcolombiano.com #Colombia #Cali ♬ sonido original - El Colombiano

El Gobierno ofrece una recompensa de hasta $200 millones por información que permita anticipar a las autoridades a cualquier atentado terrorista en el país.

Lea aquí: Petro descartó conmoción interior, pero ordenó despliegue militar tras atentado terrorista en Cali

