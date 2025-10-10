New York Times asegura que Maduro le ofreció minerales y petróleo a Trump a cambio de no iniciar acciones militares

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría ofrecido al gobierno de Donald Trump “una participación dominante en el petróleo” y otras riquezas del país a empresas estadounidenses, a cambio de aliviar las tensiones entre ambos gobiernos. Así lo reveló The New York Times tras entrevistar a más de una decena de fuentes vinculadas a las conversaciones.
De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio, la propuesta surgió como una maniobra para frenar el aislamiento internacional de Venezuela y buscar un posible alivio a las sanciones económicas que asfixiaban al régimen. El ofrecimiento incluía abrir la industria petrolera y minera a inversionistas norteamericanos y reducir los vínculos energéticos con China, Rusia e Irán, principales aliados de Maduro.