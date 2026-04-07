Fiscalía imputará cargos a ‘Calarcá’ por crímenes de guerra y lesa humanidad, ¿qué pasará con la orden de captura?

El jefe disidente de las Farc, Alexander Díaz, alias Calarcá, enfrentará imputación de cargos por delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó este martes en entrevista con 6AMW de Caracol Radio que su despacho radicó dos solicitudes formales ante la Presidencia relacionadas con la situación de Díaz, a quien se le atribuyen graves delitos cometidos tras su designación como vocero de paz en la mesa del Estado Mayor de Bloques y Frentes con el Gobierno Nacional.

Camargo confirmó que la Fiscalía citará formalmente a alias Calarcá a una audiencia de imputación de cargos, consolidando así la acción judicial contra uno de los principales responsables de hechos criminales ocurridos en el marco del conflicto armado.

De acuerdo con la fiscal, existen elementos probatorios recabados en distintas investigaciones, así como en los dispositivos electrónicos incautados en 2024, cuando alias Calarcá y otros siete disidentes fueron retenidos en Antioquia mientras se movilizaban en una caravana de camionetas de la UNP en el sector de Anorí.

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La fiscal explicó que esta decisión también responde a cuestionamientos sobre el tratamiento dado en casos similares, como el del Frente 33, en los que se adelantaron imputaciones con órdenes de captura suspendidas.

“La situación es muy parecida y la Fiscalía debe tener una línea de conducta similar”, afirmó.

En cuanto a los delitos, Camargo advirtió que se trata de conductas de extrema gravedad que podrían constituir crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

Entre ellos, mencionó la presunta orden que habría dado alias Calarcá para asesinar a una lideresa social en el Cauca; la instalación de minas antipersona contra una caravana militar en Antioquia, hecho que dejó siete soldados muertos.

“La continuidad de actividades terroristas en el Meta, incluyendo la colocación de artefactos explosivos en establecimientos comerciales tras su designación como vocero. La evidencia que hemos encontrado no es poca”, subrayó la fiscal, al indicar que estos hechos demuestran la persistencia de acciones violentas en territorios que hacen parte de los procesos de paz.

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Camargo aclaró que otras líneas de investigación, como una posible infiltración en la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ejército, se están tramitando de manera independiente por unidades especializadas de la Fiscalía, debido a su complejidad y al fuero de los implicados.

Según explicó la fiscal, las peticiones al jefe de Estado incluyen que se le retire a alias Calarcá su condición de miembro representante, debido al presunto incumplimiento de sus obligaciones.

Hoy, rebautizado como Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), el de “Calarcá” (con 22 años de formación criminal en Farc) no solo es el grupo más poderoso de la mesa de negociación, sino una maquinaria compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes.