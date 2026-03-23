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C-130 Hércules: así es el avión que se accidentó en Putumayo y la ruta que iba a cubrir

Se trata de una de las aeronaves más robustas de transporte militar, pero surgen interrogantes sobre su mantenimiento y estado actual.

  • El C-130H Hércules es un avión de transporte militar diseñado para movilizar tropas y carga pesada en zonas de difícil acceso. FOTO: FAC.
    El C-130H Hércules es un avión de transporte militar diseñado para movilizar tropas y carga pesada en zonas de difícil acceso. FOTO: FAC.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
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El accidente de un avión militar en el sur del país puso en el centro de atención al C-130H Hércules, una de las aeronaves más utilizadas por la Fuerza Aérea Colombiana para misiones logísticas y de transporte.

En contexto: ATENCIÓN | Avión de la FAC explotó en Puerto Leguízamo, Putumayo tras caída: murieron cerca de 90 personas

La aeronave, con matrícula 10016, se accidentó en inmediaciones de Puerto Leguízamo, en Putumayo, cuando despegaba con cerca de 120 uniformados a bordo. Por ahora, las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni las causas del siniestro.

A través de un comunicado oficial, la Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que unidades de las Fuerzas Militares de Colombia se encuentran desplegadas en la zona atendiendo la emergencia y que la información continúa en desarrollo.

¿Cómo es el C-130H Hércules, el avión que accidentado en el Putumayo?

El C-130H Hércules es un avión de transporte táctico pesado, diseñado para movilizar tropas, equipos y suministros en zonas de difícil acceso. Fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin, este modelo se ha convertido en una pieza clave en operaciones militares alrededor del mundo.

Está equipado con cuatro motores turbohélice Allison T56-A-15, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta 592 kilómetros por hora. Además, puede volar a una altura máxima de 33.000 pies y recorrer distancias cercanas a los 3.800 kilómetros sin necesidad de repostar.

Una de sus principales fortalezas es su capacidad de carga. El Hércules puede transportar hasta 33.000 kilogramos, lo que equivale a decenas de toneladas de equipos o a varios pelotones de soldados, como en el caso del vuelo accidentado.

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