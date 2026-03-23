C-130 Hércules: así es el avión que se accidentó en Putumayo y la ruta que iba a cubrir

El accidente de un avión militar en el sur del país puso en el centro de atención al C-130H Hércules, una de las aeronaves más utilizadas por la Fuerza Aérea Colombiana para misiones logísticas y de transporte. En contexto: ATENCIÓN | Avión de la FAC explotó en Puerto Leguízamo, Putumayo tras caída: murieron cerca de 90 personas La aeronave, con matrícula 10016, se accidentó en inmediaciones de Puerto Leguízamo, en Putumayo, cuando despegaba con cerca de 120 uniformados a bordo. Por ahora, las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni las causas del siniestro.

A través de un comunicado oficial, la Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que unidades de las Fuerzas Militares de Colombia se encuentran desplegadas en la zona atendiendo la emergencia y que la información continúa en desarrollo.

¿Cómo es el C-130H Hércules, el avión que accidentado en el Putumayo?