Dolor en Bucaramanga: incendio arrasó con más de 50 viviendas y dejó decenas de familias damnificadas

Hacia las 9:00 de la noche del viernes 12 de diciembre, las llamas avanzaban sin control en el asentamiento humano 12 de Octubre Bajo, ubicado cerca del barrio Santander, sector Las Pilas, en Bucaramanga. Los residentes gritaban desesperados: “¡Ayuden con agua!”, mientras observaban cómo el fuego devoraba sus viviendas.

Los habitantes del sector realizaron un acto humanitario y desesperado: se organizaron con baldes de agua y arena para intentar apagar o, al menos, mitigar las llamas mientras llegaba la ayuda oficial.

Cuando finalmente arribaron los organismos de socorro, el panorama era devastador. Al lugar llegaron Bomberos de Bucaramanga, Bomberos de Floridablanca y unidades de la Defensa Civil, quienes trabajaron de manera articulada para controlar la conflagración.

Según confirmó Jorge Villarreal, director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, el incendio fue controlado hacia la medianoche, tras varias horas de intensas labores. Testigos relataron que en muchas de las viviendas funcionaban pipetas de gas, lo que provocó explosiones en medio del incendio. Numerosas familias no podían creer que estaban perdiendo todo lo que tenían.