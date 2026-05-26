¿Gabelas para Calarcá? De 21 bombardeos del Gobierno, solo 1 fue en contra de su disidencia

Las críticas contra la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro volvieron a intensificarse luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregara nuevas cifras sobre operaciones militares adelantadas durante este gobierno. Desde distintos sectores de oposición se insiste en que las organizaciones armadas ilegales han ganado poder y presencia territorial en medio de los diálogos y beneficios jurídicos impulsados por el Ejecutivo.
Frente a esos cuestionamientos, Sánchez defendió la actuación de la fuerza pública y aseguró que las capacidades ofensivas del Estado se mantienen activas. Como parte de esa defensa, reveló que durante la administración Petro se han realizado 21 bombardeos contra estructuras armadas ilegales en distintas regiones del país.
Según detalló el ministro, la mayoría de estas operaciones han estado dirigidas contra las disidencias lideradas por Iván Mordisco, con un total de 11 bombardeos. Otras seis acciones militares fueron ejecutadas contra el Clan del Golfo, tres contra el ELN y una más contra la estructura comandada por alias Calarcá.