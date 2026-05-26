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¿Gabelas para Calarcá? De 21 bombardeos del Gobierno, solo 1 fue en contra de su disidencia

El ministro de Defensa aseguró que la fuerza pública mantiene operaciones ofensivas mientras crecen los cuestionamientos por el fortalecimiento de grupos armados.

  • Pedro Sánchez defendió la ofensiva militar del Estado y detalló operaciones contra disidencias, ELN, Clan del Golfo y la estructura de alias Calarcá. FOTO: COLPRENSA.
    Pedro Sánchez defendió la ofensiva militar del Estado y detalló operaciones contra disidencias, ELN, Clan del Golfo y la estructura de alias Calarcá. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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26 de mayo de 2026
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Las críticas contra la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro volvieron a intensificarse luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregara nuevas cifras sobre operaciones militares adelantadas durante este gobierno. Desde distintos sectores de oposición se insiste en que las organizaciones armadas ilegales han ganado poder y presencia territorial en medio de los diálogos y beneficios jurídicos impulsados por el Ejecutivo.

Frente a esos cuestionamientos, Sánchez defendió la actuación de la fuerza pública y aseguró que las capacidades ofensivas del Estado se mantienen activas. Como parte de esa defensa, reveló que durante la administración Petro se han realizado 21 bombardeos contra estructuras armadas ilegales en distintas regiones del país.

Según detalló el ministro, la mayoría de estas operaciones han estado dirigidas contra las disidencias lideradas por Iván Mordisco, con un total de 11 bombardeos. Otras seis acciones militares fueron ejecutadas contra el Clan del Golfo, tres contra el ELN y una más contra la estructura comandada por alias Calarcá.

Entre las acciones atribuidas a esa estructura armada por parte de las autoridades aparecen ataques contra la fuerza pública, secuestros y extorsiones. Uno de los casos más recientes que ha causado conmoción es el asesinato del periodista Mateo Pérez.

Mateo Pérez era el director del medio alternativo El Confidente, de Yarumal. El lunes el 4 de mayo pasado salió de este municipio y llegó en su moto a la localidad vecina de Briceño, en el norte de este departamento.

Lea además: Disidencias de alias Calarcá mataron a cuatro militares en Guaviare

Los testimonios recogidos en el área indican que habría acudido a varias oficinas oficiales allí buscando información y luego se habría dirigido a la zona rural, a pesar de que le advirtieron del gran peligro que esto le traería.

Su intención era documentar la manera como sufría la población a raíz de los enfrentamientos armados que habían acontecido en días previos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

De acuerdo con las investigaciones oficiales, alias Chala habría participado en el crimen y hombres vinculados a la organización de Calarcá estarían señalados de ejecutar la tortura y posterior homicidio del comunicador.

También se les responsabiliza del ataque en Amalfi, Antioquia, en el que murieron 13 policías luego de que un helicóptero fuera derribado con explosivos.

Por ahora, el primer intento para imputar judicialmente a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, terminó frustrado. Y todo apunta a que no será el único episodio de tensión alrededor del proceso contra el jefe de las disidencias de las Farc.

La Fiscalía General de la Nación tenía previsto imputarlo este martes ante un juez de control de garantías de Villavicencio, Meta. Sin embargo, la diligencia no pudo realizarse debido a la inasistencia tanto “Calarcá” como de su abogado defensor.

Pese a intentos posteriores, Calarcá sigue sin estar imputado.

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