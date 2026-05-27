Al menos 12 heridos dejó ataque terrorista del ELN con explosivos en batallón de Riohacha, en La Guajira

Un ataque con explosivos se registró en la madrugada de este miércoles en el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, departamento de La Guajira.
El atentado dejó al menos 12 soldados heridos y, según las primeras informaciones, habría sido perpetrado por integrantes del ELN.
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A través de un comunicado divulgado en su cuenta de X, la Primera División del Ejército rechazó de manera categórica el hecho y aseguró que la acción terrorista puso en riesgo a la población civil de la zona.
“El Ejército rechaza categóricamente este acto terrorista. El hecho puso en riesgo la integridad de la población civil”, señaló la institución militar.