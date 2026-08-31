Nuevo bombardeo en Guaviare deja 8 muertos de las disidencias de alias Iván Mordisco: “La ofensiva no se detiene”

Una operación militar contra las disidencias de alias Iván Mordisco dejó ocho integrantes muertos, tres capturados y dos personas recuperadas que manifestaron ser menores de edad, según el balance preliminar entregado por el presidente Abelardo de la Espriella.
El ataque ocurrió durante la noche del 30 de agosto, en la vereda Lagos del Dorado, en el municipio de Miraflores, Guaviare, donde las Fuerzas Militares desplegaron la Operación Militar AZARÍAS contra integrantes del Frente Carolina Ramírez, una estructura señalada de pertenecer a las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’.
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Uno de los principales objetivos de la operación era alias El Tigre o Pintado, señalado por las autoridades como cabecilla de esa estructura. De acuerdo con el presidente, el hombre estaría relacionado con acciones terroristas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, además de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y actividades de reclutamiento de menores.