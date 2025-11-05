Niño de 6 años cayó desde un tercer piso mientras su padre salió a comprar comida en Bogotá

Bogotá vuelve a ser escenario de un hecho que pone sobre la mesa el tema de la seguridad infantil en los hogares. Un niño de seis años cayó desde un sexto piso en un conjunto residencial de la localidad de Bosa, mientras su padre había salido por unos minutos a comprar un perro caliente.

El incidente, ocurrido en el barrio La Libertad, generó gran preocupación entre los residentes y puso en alerta a las autoridades, que insisten en la importancia de no dejar solos a los menores, ni siquiera por periodos breves.

De acuerdo con el reporte entregado por el teniente coronel Luis Pardo, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, el menor despertó y, al no encontrar a su padre, decidió asomarse por la ventana del apartamento. En ese momento, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Afortunadamente, el niño aterrizó sobre un pequeño jardín del conjunto, lo que amortiguó el impacto y, según las autoridades, “probablemente le salvó la vida”.