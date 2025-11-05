x

Niño de 6 años cayó desde un tercer piso mientras su padre salió a comprar comida en Bogotá

La rápida reacción de los vecinos permitió que el menor recibiera atención médica a tiempo. Conozca cómo ocurrió y medidas de seguridad.

    Un accidente se produjo en una vivienda de Bosa, en Bogotá, cuando un niño de 6 años cayó desde un tercer piso. FOTO: Captura de video
Colprensa
05 de noviembre de 2025
bookmark

Bogotá vuelve a ser escenario de un hecho que pone sobre la mesa el tema de la seguridad infantil en los hogares. Un niño de seis años cayó desde un sexto piso en un conjunto residencial de la localidad de Bosa, mientras su padre había salido por unos minutos a comprar un perro caliente.

El incidente, ocurrido en el barrio La Libertad, generó gran preocupación entre los residentes y puso en alerta a las autoridades, que insisten en la importancia de no dejar solos a los menores, ni siquiera por periodos breves.

Entérese: Joven en EE. UU. despertó de un coma para acusar a su novia de provocar el accidente y horas después falleció

De acuerdo con el reporte entregado por el teniente coronel Luis Pardo, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, el menor despertó y, al no encontrar a su padre, decidió asomarse por la ventana del apartamento. En ese momento, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Afortunadamente, el niño aterrizó sobre un pequeño jardín del conjunto, lo que amortiguó el impacto y, según las autoridades, “probablemente le salvó la vida”.

Vecinos actuaron con rapidez tras escuchar el golpe

El fuerte ruido alertó a varios residentes, quienes salieron a verificar lo ocurrido y hallaron al niño en el suelo, consciente pero con evidentes signos de dolor.

De inmediato, dieron aviso a la Policía y a los organismos de emergencia. El menor fue trasladado a un centro asistencial donde, según el informe médico, se encuentra estable y presenta lesiones leves en las extremidades inferiores.

Los testigos manifestaron su angustia por la situación y reiteraron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad por parte de los padres. “Fue un susto enorme. No queremos que algo así se repita”, dijo una vecina del conjunto.

Autoridades insisten en reforzar la supervisión infantil

Este caso se suma a otros similares registrados recientemente en la capital. Hace apenas unas semanas, una niña sufrió una caída similar en circunstancias parecidas. Ante ello, la Policía y organismos de infancia recordaron que el Código de Infancia y Adolescencia obliga a los padres o cuidadores a garantizar la protección permanente de los menores.

Las autoridades recomiendan instalar protectores o mallas de seguridad en las ventanas, evitar dejar objetos que faciliten el acceso a zonas peligrosas y, sobre todo, no dejar solos a los niños en casa, ni siquiera por unos minutos.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Tres vagones del Metro de Bogotá afectados tras accidente en China: esto es lo que se sabe

Preguntas sobre la nota:

¿Cómo proteger a los niños en apartamentos?
Instalar mallas, protectores en ventanas y asegurar áreas peligrosas, sin dejarlos solos.
¿Qué dice la ley sobre cuidado infantil en Colombia?
El Código de Infancia y Adolescencia exige protección permanente y supervisión de menores.
¿Qué hacer después de un accidente leve en casa?
Evaluar lesiones, trasladar a centro médico si hay dolor o sangrado, y revisar medidas preventivas en el hogar.

