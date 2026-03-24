Así fue el ataque en el que conductor de una camioneta atropelló a un ciclista en Bogotá y luego se fugó

Un video que circuló por redes sociales durante este fin de semana mostró cómo una camioneta atropelló a un ciclista en Bogotá y luego se dio a la fuga. Sucedió este pasado sábado 21 de marzo. Las autoridades ya iniciaron el proceso de recolección de pruebas para esclarecer lo acontecido. El ciclista atropellado, Andrés Madrigal Morales, hombre de familia que desde hace siete años cumple sus turnos en el aeropuerto El Dorado, salió de su casa en horas tempranas de la mañana antes de encontrarse con un conductor que no tuvo ningún reparo en atropellarlo. El incidente, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, involucró a un conductor de una camioneta negra y a Morales, que quedó con lesiones de extrema gravedad luego del ataque.

Los hechos: De un reclamo a una persecución

El suceso ocurrió aproximadamente a las 7:10 a.m., a pocas cuadras del CAI Santander, en el barrio Autopista Sur. Según la reconstrucción de los hechos, la víctima de 34 años increpó al conductor de una camioneta Chevrolet Captiva Sport (placa MWO 533) que circulaba en contravía por una vía de doble sentido. Tras el reclamo, el conductor del vehículo no retomó su carril, sino que inició una persecución contra el ciclista. De acuerdo con las denuncias interpuestas, el carro también intentó embestir previamente a otros dos ciclistas antes de dirigir el vehículo contra Morales. En una maniobra que, según registra el video, fue realizada de forma deliberada, la camioneta impactó la parte trasera de la bicicleta y, tras derribar al ciclista, le pasó por encima con ambos neumáticos del costado derecho. Posteriormente, el implicado abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima.

Parte médico y secuelas permanentes

Madrigal Morales, quien se desempeña como operario en el Aeropuerto El Dorado desde hace siete años, fue trasladado de urgencia a la clínica Medicentro. El diagnóstico médico inicial reveló la magnitud del trauma: fracturas conminutas en la pierna derecha, fractura de cadera, pelvis y tabique nasal, además de una luxación en el brazo derecho y múltiples hematomas internos. Miguel Morales, hermano de la víctima, le dijo a El Tiempo que el estado de salud de Andrés es delicado debido a complicaciones en el sistema urinario y digestivo derivadas del aplastamiento. “No ha podido orinar de manera normal, tuvieron que ponerle una sonda permanente para que el cerebro vuelva a transmitir esa función”, señaló. También estableció que: “La vida le cambió en el transcurso de la casa al trabajo, le cambió drásticamente”.

Implicaciones legales