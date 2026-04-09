Campesinos bloquean vías de Santander por alza del predial: manifestantes denuncian aumentos de hasta 300%

Desde la mañana de este miércoles 9 de abril, campesinos de al menos 16 veredas de Lebrija, Santander, adelantan bloqueos en la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, una de las más importantes del departamento. La protesta también afecta el acceso hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro, lo que ha generado complicaciones para viajeros y transportadores. Conozca: Predial de Sabaneta no se ponía al día desde 2007 y se armó alboroto por su incremento La movilización se da en rechazo al incremento del impuesto predial que, según denuncian los manifestantes, ha llegado hasta un 300% tras la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

El descontento no se limita a Lebrija. En Santander también se reportan concentraciones y bloqueos en municipios como San Gil, Oiba, El Playón, Socorro, Tona, Sabana de Torres y en el sector del Páramo de Berlín. La jornada de protesta, además, empieza a replicarse en otras regiones del país.