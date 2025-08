Benedetti habló de Juliana Guerrero y su influencia en el Gobierno: “Me tocó firmar el nombramiento”

Por otro lado, Benedetti habló de la designación de Richar Gamboa Ben-Eleazar como director de Asuntos Religiosos del Ministerio del interior. Desde que se conoció su nombramiento hubo polémica, en tanto había dudas sobre algunos de sus títulos y de la experiencia que había certificado como rabino.

“Era una recomendación del presidente de la República, que lo había conocido en Canadá y tenía la intención de ponerlo ahí, básicamente porque era llamativo que alguien que es rabino pues estuviera en contra de lo que está haciendo Israel contra Gaza. Es un genocidio completamente”, explicó.

Inclusive, Benedetti negó que tenga una mala relación con Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial. “Dicen que hemos peleado, que nos la llevamos mal, pero no, no es verdad. Me la llevo muy bien con él. No he tenido hasta ahora el primer impasse”, agregó.

En esa línea, habló de las medidas de seguridad que Benedetti como jefe de despacho desmontó en Casa de Nariño, mientras que Saade las restableció. “Por temas de seguridad no creo que nadie pelee. Siempre he creído que el que entra a Palacio pues ya pasó el filtro mayor para entrar y si está ahí pues se debe tener toda la seguridad de quién es la persona”.