Petro, el primer presidente en no ser invitado al Congreso de la Andi: esta es la historia

Por primera vez, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi ) decidió no invitar al presidente de la República a su evento anual más importante . Según conoció EL COLOMBIANO, el presidente Gustavo Petro no estará presente en el 10° Congreso Empresarial Colombiano que se llevará a cabo la próxima semana en Cartagena, reflejo de las tensas relaciones entre el Gobierno y el sector privado.

Los enfrentamientos entre Petro y el líder de la Andi no son nuevos. Hace algunas semanas, por ejemplo, el presidente vinculó a Mac Master con un supuesto complot desestabilizador junto al exministro Álvaro Leyva.

Mac Master rechazó categóricamente la acusación, aclarando que sus reuniones con Leyva no tuvieron relación alguna con maniobras para tumbar al Gobierno: “Lo escuché, pero nunca me pidió nada ni insinuó un golpe de Estado. Es más, no le respondí nada porque no me preguntó nada”, aseguró.

Otra disputa que dejó una marca profunda fue cuando la Andi solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el Decreto 0062 de 2025, que instauró el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo. El gremio argumentó que la medida carecía de justificación jurídica suficiente.

Ante esto, el presidente Petro atacó a Mac Master a través de redes sociales, cuestionando si la violencia en la región, que incluía “más de 71 cadáveres recogidos” y “el asesinato de exfirmantes de paz”, no eran motivos suficientes para la medida.