Benedetti sale bailando a celebrar que la prima es un “logro de sindicatos”, pero el Gobierno le debe plata a miles de contratistas

Un video del ministro del Interior, Armando Benedetti, bailando música decembrina y señalando que la prima de Navidad es un “logro de los sindicatos” coincidió con la filtración de un correo interno del Ministerio de Hacienda que advierte que pagos a contratistas del Estado correspondientes a diciembre se realizarían en enero, información conocida este 18 de diciembre y que puso en evidencia los tiempos de giro, la disponibilidad de recursos y el impacto para miles de trabajadores vinculados por órdenes de prestación de servicios.

La difusión del video se produjo mientras en el Gobierno se aclaraban internamente los cierres presupuestales de fin de año y los procedimientos para atender los compromisos con contratistas vinculados mediante órdenes de prestación de servicios. Es así que el foco pasa de la celebración decembrina a la situación administrativa que enfrentan miles de personas que dependen de esos pagos para cerrar el año.

El manejo del presupuesto del Gobierno

El 16 de diciembre se envió un correo interno del Ministerio de Hacienda dirigido a funcionarios, en el que se detallan las instrucciones para el pago de contratistas al cierre de la vigencia fiscal; esto revelado dos días después por Valora Analitik. El documento establece que las cuentas de cobro correspondientes al mes de noviembre serán cubiertas con los recursos asignados para diciembre.

En el mensaje, titulado ‘PAC Órdenes de prestación de servicios’, se señala de forma expresa: “Me permito informar que los recursos aprobados por los rubros de inversión, transferencias corrientes y gastos generales destinados para atender órdenes de prestación de servicios de personas naturales, con corte al mes de noviembre, se pagarán con los recursos asignados en el mes de diciembre”. No obstante, el mismo correo advierte que las obligaciones generadas durante diciembre no se pagarán dentro de ese mes. Según el documento, “las prestaciones de servicios por este mismo concepto que queden pendientes de la vigencia de 2025 se pagarán en enero, una vez se realice por parte de su entidad las gestiones correspondientes en el sistema de información financiera (SIIF)”. Esto implica que los ingresos derivados de labores realizadas en diciembre se desembolsarán una vez comience el próximo año y después de que cada entidad complete los trámites requeridos en el sistema financiero del Estado. Tras la filtración del correo, el Ministerio de Hacienda aseguró que la información conocida públicamente fue interpretada de manera imprecisa. La cartera explicó que el esquema descrito corresponde al pago mes vencido, un procedimiento habitual que depende de la presentación y validación de las cuentas de cobro por parte de los contratistas.