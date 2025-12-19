Benedetti sale bailando a celebrar que la prima es un “logro de sindicatos”, pero el Gobierno le debe plata a miles de contratistas

Un video del ministro del Interior, Armando Benedetti, bailando música decembrina y señalando que la prima de Navidad es un “logro de los sindicatos” coincidió con la filtración de un correo interno del Ministerio de Hacienda que advierte que pagos a contratistas del Estado correspondientes a diciembre se realizarían en enero, información conocida este 18 de diciembre y que puso en evidencia los tiempos de giro, la disponibilidad de recursos y el impacto para miles de trabajadores vinculados por órdenes de prestación de servicios.
