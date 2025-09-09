Crisis en la coalición de Gobierno: Benedetti reclama por traición de Pacto y Comunes; Gallo le pide no “ocultar sus marrullas”

Pasada casi una semana del revés mayúsculo que sufrió el Gobierno de Gustavo Petro en el Senado, donde fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo, este martes se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien reconoció que –si bien la votación fue secreta– tienen reservas y sospechas alrededor de cómo votaron congresistas de la bancada de Gobierno.
Puntualmente, Benedetti responsabilizó a las bancadas del propio Pacto Histórico y de Comunes, el partido nacido del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.