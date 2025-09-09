Crisis en la coalición de Gobierno: Benedetti reclama por traición de Pacto y Comunes; Gallo le pide no “ocultar sus marrullas”

Pasada casi una semana del revés mayúsculo que sufrió el Gobierno de Gustavo Petro en el Senado, donde fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo, este martes se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien reconoció que –si bien la votación fue secreta– tienen reservas y sospechas alrededor de cómo votaron congresistas de la bancada de Gobierno. Puntualmente, Benedetti responsabilizó a las bancadas del propio Pacto Histórico y de Comunes, el partido nacido del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

“Es un tema doloroso desde el punto de vista personal para mí. Todavía no he salido de ese dolor o esa derrota. Lo digo para que se pongan contentos mis enemigos, pero lo que sí es verdad es que –claro–, sí hubo traiciones por parte de Comunes y por parte del Pacto Histórico. Hubo personas que nos traicionaron”, reclamó el ministro en diálogo con la emisora Caracol Radio. Ante los señalamientos, desde Comunes el senador Julián Gallo le exigió a Benedetti que respete la bancada, ratificando que son un partido de Gobierno. “Invariablemente, durante el tiempo que lleva el Gobierno de Gustavo Petro, hemos sido coherentes y leales al votar todas las reformas e iniciativas del Gobierno”. De acuerdo con el congresista, el Gobierno no tiene, “ni podrá tener”, prueba alguna de las acusaciones. Incluso, alzó el tono alrededor de la responsabilidad política del ministro encargado de la política: “No trate de ocultar su fracaso, no trate de ocultar sus marrullas, buscando y señalando responsabilidades donde no las hay. No estigmatice el partido firmante del Acuerdo de Paz”.

Gallo ratificó que su bancada está conformada por “hombres y mujeres, viejos luchadores, revolucionarios, que tomamos nuestras decisiones y fijamos nuestra posición fundamentados en principios y en convicciones políticas, y no en posiciones burocráticas como lo hacen otros partidos”.

Previamente y de forma tácita, el presidente reconoció que hay miembros de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso que no están votando de acuerdo con el Gobierno. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario criticó a la bancada por haber usado el voto secreto en la elección de magistrado de la Corte Constitucional realizada la semana pasada, en la que resultó ganador el exdefensor del pueblo Carlos Camargo.

“Jamás una bancada progresista en un Congreso o parlamento debe hacer uso del voto secreto, así la norma lo permita. No tiene nada que ocultar y la democracia debe ser transparente. Les solicito no hacer uso del voto secreto, y mostrar de manera pública su voto. Lo secreto es de las mafias”, dijo Petro.