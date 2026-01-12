Así está el partidor en Antioquia para elecciones legislativas del 8 de marzo

El que diga que cada cuatro años hay que votar por los mismos nombres es porque no se ha fijado bien en la lista de candidatos al Senado para las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo, especialmente en el capítulo de los políticos antioqueños.



De los 15 actuales senadores del departamento, apenas la mitad buscará repetir. Además, a los grandes electores de la región, como el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador, les salió un nuevo competidor, Creemos, el movimiento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que les quitaría algunos miles de votos de opinión con los que contaban en el pasado.

Vamos por partes: empecemos por el Centro Democrático, que hace cuatro años sacó 1,9 millones de votos para Senado, la mayoría de ellos en Antioquia, a pesar de que de las 13 curules que consiguió solo tres fueron para políticos nacidos en el departamento: Paola Holguín, Andrés Guerra y Esteban Quintero.



Pues bien, de esos tres, solo Quintero busca repetir en la lista cerrada de 25 candidatos que presentó el partido, cuyo candidato de cierre es el expresidente Álvaro Uribe. Andrés Guerra, por su parte, será quien encabece la lista del partido a la Cámara de Representantes, mientras que Paola Holguín –quien fue una de las precandidatas presidenciales del uribismo–, no aspirará, pues entre sus planes tiene ser candidata a la Gobernación de Antioquia en 2027, cuando termine el periodo del también uribista Andrés Julián Rendón.



La lista del partido sufrió severos cambios en comparación a la que presentó hace cuatro años, no solo en Antioquia, sino a nivel nacional, pues ninguna de sus figuras más visibles en ese entonces repetirá ahora: ni Miguel Uribe (Q.E.P.D), ni María Fernanda Cabal, ni Paloma Valencia ni la ya mencionada Paola Holguín.



Esa ausencia de figuras reconocidas a nivel nacional puede explicar la candidatura de Uribe como una estrategia para ponerles votos a candidatos de la entraña del partido, pero menos populares o carismáticos.



Desde el partido dicen que sueñan con los 25 senadores, pero ese sería el más optimista de los escenarios. En uno conservador conseguirían entre 14 y 16 curules (entre una y tres más de las que tienen actualmente), pero la representación antioqueña seguiría en un puñado de escaños: El primer antioqueño de la lista es el actual representante a la Cámara, Hernán Cadavid, quien es el cuarto en la lista. También, en el puesto ocho está la abogada y activista María Clara Posada, quien es una de las caras nuevas del partido; y, más abajo, en la posición 11, está el actual Senador Esteban Quintero. En el puesto 14 quedó el representante Juan Espinal, quien ha sido el coequipero de Paola Holguín y espera ahora ocupar su lugar en la cámara baja.



Si bien el uribismo confía en que la desaprobación del gobierno del presidente Petro le devuelva votos que ha perdido en el pasado, en Antioquia y Medellín, donde tiene su principal caudal electoral, tendrá que competir con la lista de Creemos, que está buscando votos de opinión en la derecha, que normalmente votan por el CD.



En el movimiento del alcalde Federico Gutiérrez están todos remando para conseguir, por lo menos, la curul de Juliana Gutiérrez, administradora de empresas y hermana del alcalde. El segundo lugar de la lista de Creemos al Senado lo tiene Andrés Felipe Bedoya, quien hasta hace poco fue diputado de Antioquia. En las elecciones regionales del 2023, Bedoya sacó 41.463 votos.



Por su parte, el Partido Conservador, otro de los principales electores del departamento también sufrirá cambios drásticos. Carlos Andrés Trujillo, el cacique político más poderoso del partido en el departamento, no seguirá en el Congreso y se guardará para aspirar a la Alcaldía de Itagüí en las próximas elecciones regionales. En su lugar, le está haciendo campaña al actual representante Daniel Restrepo. En las elecciones del 2022, Trujillo sacó 159.810 votos, repartidos sobre todo entre Antioquia y La Guajira donde, después se supo, estuvo presuntamente implicado en el escándalo de corrupción con los carrotanques de la UNGRD. Restrepo, por su parte, sacó 78.187 votos cuando resultó elegido por la Cámara en Antioquia. Carmona tiene el cuarto lugar en la lista de 100 candidatos al Senado del Partido Conservador.

Detrás de él, en el puesto quinto está Germán Blanco, de la corriente “Consenso”, que busca repetir curúl. Blanco sacó 93.548 votos en 2022. Más abajo, en el puesto ocho, aparece el curtido Juan Diego Gómez, quien busca recuperar la curul que dejó en 2022 para su fallida aspiración a la Gobernación de Antioquia. Su mano derecha, el actual senador Nicolás Echeverry, quien le estaba “guardando el puesto”, regresará a la cámara baja.



El ala religiosa de Lazos de amor Mariano, que tanta popularidad ha ganado en el departamento, le apuesta a tener al menos dos representantes en el Senado, con la reelección de Mauricio Giraldo (105.690 votos en 2022) y con la llegada del abogado y religioso Johnnatan Tamayo, que ocupan los puestos 57 y 13, respectivamente.



En cuanto a las toldas liberales, allí las fuerzas están puestas en la candidatura de la actual representante María Eugenia Lopera, quien ocupa el puesto 17 en la lista y que, para llegar al Senado, ya tiene vallas gigantes instaladas por las diferentes subregiones. Es la mano derecha del exsenador Julián Bedoya y en su primera experiencia como legisladora obtuvo 86.330 votos. Por su parte, el senador de Yarumal, John Jairo Roldán (87.983 votos en 2022) no volverá a aspirar.



Desde Antioquia, especialmente desde Envigado y Sabaneta, esperan la llegada del exalcalde de Sabaneta, Santiago Montoya, al Senado. Ocupa el puesto 11 de la lista y sería la representación de los autodenominados liberales “socialdemócratas” de Envigado, ante la salida de Julián Peinado, que buscará próximamente la Alcaldía de este municipio.

Finalmente, en cuanto al Pacto Histórico, al antioqueño que mejor le fue en la consulta previa fue al amigo y aliado de Daniel Quintero, Álex Flórez, que consiguió casi 64.000 votos. Tiene el puesto 14 en la lista cerrada de este partido, lo que, de no ocurrir nada extraordinario, le alcanzaría para repetir curul. Por su parte, la senadora Isabel Zuleta quedó en el puesto 19, por lo que para resultar elegida, su partido tendría que sacar por los menos los tres millones de votos que logró en 2022.

Más de 170 candidatos por las 17 curules en la Cámara: los grandes se quedan con casi toda la torta

En Antioquia, más de 170 personas quieren llegar a la Cámara de Representantes, lo que es una excelente noticia para las litografías y agencias de publicidad del departamento, aunque apenas el 10% lo conseguirá. Además, para los expertos en política y, sobre todo, en politiquería, los resultados parecen cantados, salvo uno o dos sobresaltos: el Centro Democrático conseguiría entre siete y nueve escaños; Creemos, uno o dos; Conservadores y Liberales dos o tres; y de a uno para el Pacto Histórico, Cambio Radical, el Verde y la Coalición Ahora Colombia (la de Fajardo). Ese es el augurio de los apostadores.



Pero aunque los partidos y caciques parecen los mismos de hace años, los nombres que aparecerán el 8 de marzo en el tarjetón no lo son.



Empezando por el Centro Democrático donde, en un hecho por lo menos extraño, bajaron a un senador y precandidato presidencial como Andrés Guerra a encabezar la lista a la Cámara. El pedido lo hizo el expresidente Uribe e inicialmente Guerra fue reacio a aceptarlo, pues lo consideraba un retroceso o castigo político. Guerra sacó 67.761 votos en 2022. Sin embargo, tras aceptar la designación, ha dicho que el expresidente Uribe no encontró un mejor candidato para jalar votos en el departamento, pues quienes habían sido los representantes paisas con mayor reconocimiento en la actual legislatura ahora irán al Senado, como Hernán Cadavid y Juan Espinal. Lea también: ¿Por qué ahora la rebeldía de los jóvenes está en la derecha política?





Detrás de Guerra quedó el actual representante Óscar Darío Pérez, que va por su séptimo periodo en el Congreso (el primero fue de 1998 a 2002). Como él, también buscan repetir Yulieth Sánchez Cano y John Jairo Berrío. En la lista aparecen viejos conocidos del uribismo en la región como Federico Hoyos, quien ya fue congresista entre 2014 y 2018. Por su parte, José Gregorio Orjuela, quien tendrá el número 115, buscará ser la cuota del equipo del gobernador Rendón, y Melissa Orrego, con el 113, es la representante del equipo del exalcalde de Bello condenado por corrupción Óscar Andrés Pérez.



Tal como ocurre con los candidatos al Senado, el movimiento Creemos quiere quitarle votos de opinión al uribismo. La lista de la colectividad del alcalde Federico Gutiérrez la encabeza el exsecretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, quien nunca antes ha ocupado un cargo de elección popular. En esa lista también se destaca el nombre de Simón Molina, exconcejal de Medellín y exsecretario de Gutiérrez, que en sus inicios fue del equipo de Paola Holguín en el Centro Democrático. No obstante, consciente de lo reducido que resulta el voto de opinión con tantos candidatos disponibles y apuntándole al mismo público, en el partido también incluyeron lo que se llama popularmente un “operador político”, un político tradicional, que tiene votos, pero no gracias a videos de Tiktok ni a repartir volantes en los semáforos. Ese es Germán Hoyos, excongresista del Partido de la U y exconcejal de Medellín.



Donde sí van a hacer videos para redes sociales y jornadas de repartición de volantes en las calles es en la Coalición Ahora Colombia, conformada por Dignidad y Compromiso, el Nuevo Liberalismo y el Partido Mira.



A pesar de ese triunvirato, en Antioquia el que tiene la última palabra es el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo. De ahí, que la cabeza de la lista sea su exsecretario de Movilidad y de Infraestructura, Rafael Nanclares, recordado por muchos porque fue quien trajo por primera vez el sistema de cámaras de fotomultas a Colombia.



Detrás de Nanclares está Hannah Escobar, la química farmacéutica que se ha convertido en una de las principales críticas y opinadoras del sistema de salud en el país.

Aunque no fue candidato de esa coalición, pues hace cuatro años no existía, el centro tiene actualmente un representante a la Cámara, el exconcejal Daniel Carvalho. Sin embargo, Carvalho no será candidato esta vez, pues buscará ser elegido como alcalde de Medellín el próximo año. En su lugar para el Congreso se lanzó su coequipero, Camilo Quintero, quien tiene el número 111 en la lista.



Por su parte, el Pacto Histórico busca por lo menos conservar la curul que tiene actualmente con Alejandro Toro. Sin embargo, a Toro no le fue tan bien como esperaba en la consulta previa de esta colectividad y fue superado por Hernán Muriel, que sacó 41.612 votos con los que se ganó ser la cabeza de lista. Toro quedó en el tercer lugar, pues por las reglas del partido, que establecen que el orden es intercalado entre hombre y mujer, el segundo lugar fue para Luz Verónica Estrada, una debutante en la política.



En cuanto a los partidos tradicionales y a los candidatos que mueven la “maquinaria” electoral, el Conservador aspira por lo menos a mantener las tres curules que tiene actualmente: Luis Miguel López, de Lazos de amor Mariano; el exdiputado Jaime Cano, que es la fórmula de Daniel Restrepo (equipo de Trujillo); y Nicolás Echeverry, del equipo de Juan Diego Gómez.



En cuanto a las cuotas del Partido Liberal, en el Valle de Aburrá, María Eugenia Lopera está impulsando la candidatura del “cura” Néstor David Restrepo, de Bello, exsecretario de Educación de Antioquia y muy cercano a Luis Pérez.