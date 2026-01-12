Así está el partidor en Antioquia para elecciones legislativas del 8 de marzo

El que diga que cada cuatro años hay que votar por los mismos nombres es porque no se ha fijado bien en la lista de candidatos al Senado para las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo, especialmente en el capítulo de los políticos antioqueños.
De los 15 actuales senadores del departamento, apenas la mitad buscará repetir. Además, a los grandes electores de la región, como el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador, les salió un nuevo competidor, Creemos, el movimiento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que les quitaría algunos miles de votos de opinión con los que contaban en el pasado.
