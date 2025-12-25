73 homicidios en el país y varios casos de intolerancia marcaron la Nochebuena

La Policía Nacional entregó el balance oficial de seguridad durante la celebración de la Navidad en el país, donde se reportó un incremento en los homicidios y una alta incidencia de hechos asociados a la intolerancia.

De acuerdo con la institución, el 24 de diciembre se registraron 30 homicidios, lo que representa un aumento del 2 % frente al mismo periodo anterior.

Sin embargo, en el lapso de Nochebuena, entre las 18:00 horas del 24 de diciembre y las 6:00 de la mañana del 25, se reportaron 73 homicidios en todo el territorio nacional.

Lea más: Empresarios colombianos revelan sus cartas de Navidad: esto le piden al Niño Dios para 2026

Según la información entregada por las autoridades, 15 de estos crímenes ocurrieron durante la noche del 24, de los cuales 10 estuvieron relacionados con casos de intolerancia, principalmente riñas.

En total, el 54 % de los homicidios registrados durante la noche de Navidad estuvieron vinculados a riñas. En contraste, las autoridades reportaron una disminución del 21 % en los casos de lesiones personales.