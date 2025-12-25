x

73 homicidios en el país y varios casos de intolerancia marcaron la Nochebuena

El balance de la Policía también reportó un incremento del 3 % en el número de personas lesionadas por pólvora. Así se vivió la Navidad a nivel nacional.

  • El 54 % de los homicidios registrados durante la noche de Navidad estuvieron vinculados a riñas. Foto: Andrés Mauricio Palacio Betancur
Veronica Hernandez Téllez
Alcance

hace 10 horas
bookmark

La Policía Nacional entregó el balance oficial de seguridad durante la celebración de la Navidad en el país, donde se reportó un incremento en los homicidios y una alta incidencia de hechos asociados a la intolerancia.

De acuerdo con la institución, el 24 de diciembre se registraron 30 homicidios, lo que representa un aumento del 2 % frente al mismo periodo anterior.

Sin embargo, en el lapso de Nochebuena, entre las 18:00 horas del 24 de diciembre y las 6:00 de la mañana del 25, se reportaron 73 homicidios en todo el territorio nacional.

Lea más: Empresarios colombianos revelan sus cartas de Navidad: esto le piden al Niño Dios para 2026

Según la información entregada por las autoridades, 15 de estos crímenes ocurrieron durante la noche del 24, de los cuales 10 estuvieron relacionados con casos de intolerancia, principalmente riñas.

En total, el 54 % de los homicidios registrados durante la noche de Navidad estuvieron vinculados a riñas. En contraste, las autoridades reportaron una disminución del 21 % en los casos de lesiones personales.

El uso indiscriminado de pólvora

El uso de pólvora volvió a empañar las celebraciones. El último reporte del Instituto Nacional de Salud confirmó un incremento del 3 % en el número de personas lesionadas por pólvora, con 17 casos más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En materia de control y seguridad, durante el mes se ejecutaron 12.813 planes de control, que derivaron en la captura de 15 personas y en la incautación de 12.075 botellas de licor adulterado y de contrabando. Además, se reportaron 5.953 capturas por diferentes delitos, la incautación de 749 armas de fuego y, solo durante el 24 de diciembre, el decomiso de 1.399 armas cortopunzantes.

Puede leer: El papa León XIV en su primera misa de Navidad: “El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz”

En Bogotá, entre las 18:00 del 24 de diciembre y las 6:00 de la mañana del 25, la línea 123 recibió 15.142 llamadas. En ese mismo lapso, las riñas dejaron 719 personas lesionadas.

Frente al homicidio, en la capital se reportaron ocho casos entre las 18:00 y las 7:00 de la mañana, todos ocurridos en el contexto de hechos de intolerancia.

En el balance de quemados por pólvora en Bogotá se reportaron 23 personas lesionadas, entre ellas 13 niños y 10 adultos, lo que volvió a encender el llamado de las autoridades a evitar el uso de estos artefactos, especialmente en presencia de menores de edad.

En Antioquia, la celebración de la Nochebuena dejó un saldo de 19 personas lesionadas por el uso de pólvora, de los casos reportados entre las 8:00 de la mañana del miércoles 24 de diciembre y las 8:00 de la mañana de este jueves 25, según indicó la Secretaría de Salud de la Gobernación.

Además, de las personas quemadas por pólvora hay 7 menores de edad lesionados.

Con estos nuevos casos, el acumulado de lesionados por pólvora en el departamento asciende a 115 personas en lo que va de la temporada decembrina.

En el panorama en el sistema de salud, la ocupación de las unidades de quemados, tanto para adultos como para niños, se encuentra actualmente al 100 % en Antioquia.

Temas recomendados

Salud
Policía
Violencia
Pólvora
Navidad
Homicidios
Antioquia
Bogotá
Cundinamarca
