Ayudas tras el terremoto no han llegado a comunidades indígenas de Risaralda, según denuncia

Julio César Niaza, gobernador de la comunidad indígena Karedúa, en el municipio de La Celia (Risaralda) hizo un llamado urgente al país: según su denuncia, no ha llegado ningún tipo de ayuda humanitaria a su territorio tras el terremoto de 7.4 que afectó la región. En el caso de los Karedúa, más de 30 viviendas tuvieron afectaciones y 50 familias fueron afectadas directamente.

“La situación con el terremoto afectó a toda la comunidad. Por ahora no tenemos ninguna ayuda humanitaria municipal, departamental, ni internacional. Tengo como 50 familias afectadas en el resguardo, pero los bomberos tampoco han venido para hacer un reporte”, dijo Niaza, en concreto.

“En general somos 200 habitantes. Nuestras casita son de esterilla y cayeron al suelo con el terremoto. El resguardo no tiene recursos. No tenemos suficiente tierra para volver a trabajar. Por el momento no hay ayuda humanitaria”, agregó.

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Según su testimonio, las viviendas no fueron las únicas estructuras afectadas. El acceso a agua potable quedó bloqueado, dificultando la alimentación, aseo y economía de la comunidad, puesto que no hay suficiente agua para alimentar los cultivos de plátano que les sirven como sustento.

Niaza aseguró que, por el momento, las familias se están quedando en casas de vecinos que no fueron afectadas; y que con ayuda de la comunidad están reconstruyendo su territorio lote por lote. Sin embargo, es un proceso lento, no pueden hacerlo solos y faltan recursos.

“Ya llevamos casi una semana así. Como somos unidos, tratamos de ayudar al compañero a armar una casa y después otra con esterilla. Nos estamos organizando así. Lastimosamente, ubicamos una parte en un lado y otras familias están durmiendo en casas de compañeros”, contó el gobernador.

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Según la Defensoría del Pueblo, lo que narra el gobernador de la comunidad Karedúa no es un hecho aislado. Las comunidades Wounaan, Emberá Dóbida, Emberá Chamí, Emberá Katío y Awá están atravesando situaciones parecidas.

Otros territorios indígenas afectados, según las estimaciones del organismo de control, son el Resguardo Unión Chocó San Cristóbal y el resguardo indígena Ríos Catri, Dobasa y Arcosó.