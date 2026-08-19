Banca colombiana anuncia alivios por $1,1 billones para afectados por el terremoto

El sector bancario colombiano, a través de Asobancaria, anunció un programa de alivios financieros estimado en $1,1 billones para familias y empresas damnificadas por el terremoto. La medida beneficiará a afectados de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

El encargado de anunciar dicho apoyo fue el presidente Abelardo de la Espriella, por medio de su cuenta de X, quien destacó la decisión y señaló que este aporte se suma a las donaciones que las entidades financieras ya han realizado para atender la emergencia.

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Entre las medidas contempladas están periodos de gracia de hasta 12 meses con condonación de intereses, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y aplicación de los seguros bancarios correspondientes.

El paquete busca dar mayor margen financiero a hogares y empresas que enfrentan dificultades económicas como consecuencia del terremoto, permitiéndoles aplazar sus obligaciones mientras avanzan en la recuperación.

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