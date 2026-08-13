En el regreso de Lionel Messi, los colombianos brillaron; vea aquí el doblete de Daniel Arcila

La tercera fecha de la Leagues Cup, un torneo que incluye a equipos de la liga mexicana y la MLS, enfrentó en el NU Stadium de Miami al Inter de esta ciudad contra León de México en el primer partido de Lionel Messi después de la muerte de su padre, Jorge. El compromiso inició sin el astro argentino en cancha. Por el lado de los “Esmeraldas”, Daniel Arcila y Johan Romañana fueron titulares, Diber Cambindo también empezó en el banco.

El equipo rosa de Florida tenía la obligación de ganar, ya que en la primera fecha triunfó, pero cayó en la segunda, todo esto contra equipos mexicanos (San Luis y Monterrey, respectivamente). Para poder superar su grupo, tenía que vencer a los de Guanajuato y al minuto 42 se puso en ventaja. El gol de las “Garzas” lo hizo el estadounidense Daniel Pinter.

Así terminaría el primer tiempo. Para la segunda mitad, el mismo Pinter saldría del terreno de juego para darle paso a Lionel Messi, quien fue arropado por su público con un aplauso y múltiples mensajes de apoyo. También, para la etapa complementaria, ingresó Diber Cambindo en el León.

Con el marcador en contra, el técnico argentino Javier Gandolfi buscó con Diber Cambindo un arma para apoyar a Arcila en ataque y así generar más peligro para conseguir el empate que cayó al minuto 50, justamente, con asistencia de Cambindo y definición de Arcila. Luego, al 53, Yannick Bright puso en ventaja a los floridanos 2-1, pero “Juanpi” Domínguez igualó nuevamente a los 61. Ya cuando el juego llegaba a su final, un balón al área bajado por Diber Cambindo tuvo como goleador a Daniel Arcila, quien le dio el triunfo a “La Fiera” por 3-2 en condición de visitante.