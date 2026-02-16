Avión de Satena que se accidentó en ruta Cúcuta-Ocaña volaba por debajo de la altura requerida, según informe preliminar

La Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte hicieron público este lunes el informe preliminar sobre el accidente de un avión de la aerolínea Satena, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña en el vuelo NSE 8849 y en el que murieron 15 personas.
Según las conversaciones entre la torre de control y la aeronave, así como las trazas de radar de los últimos minutos del accidente, la baja altura a la que volaba el avión es el único aspecto que llama la atención en un vuelo que, aparentemente, transcurría con normalidad.