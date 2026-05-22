¿Cuándo es el Día del Padre en Colombia? Propuesta de Fenalco busca mover la fecha

Así como el mes de mayo es dedicado a las madres, el mes de junio va dirigido a la celebración de aquellos hombres que, desde su rol de padres, entregan lo mejor de sí para criar a sus hijos. Su fecha especial en Colombia es el tercer domingo del sexto mes del año.

El origen de esta fecha data de una historia estadounidense en el año 1910, donde Sonora Smart Dodd buscaba rendirle homenaje a su padre, William Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil que en solitario asumió la crianza de 6 hijos tras fallecer su esposa.

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Según registros de historiadores, la propuesta inicial fue el 5 de junio, que coincidía con el cumpleaños de aquel veterano de la guerra; sin embargo, las cuestiones logísticas de iglesias locales en Washington hicieron que esta se moviera para el 19 de junio de 1910.

Con el paso del tiempo, la fecha tomó fuerza en Estados Unidos hasta el punto de que, en 1972, el mandatario Richard Nixon convirtió en ley la celebración del Día del Padre el tercer domingo del mes de junio.

Asimismo, Colombia y varios países de América Latina adoptaron esta celebración, haciendo que ya sea una costumbre que el tercer domingo del sexto mes sea dedicado a aquellos progenitores.