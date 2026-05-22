Atlas Intel de Semana: empate técnico entre Cepeda (38.7 %) y Abelardo (37.3 %); Paloma, tercera con 14.3 %

La última encuesta de Atlas Intel para Revista Semana da un empate técnico entre Iván Cepeda (38.7 %) y Abelardo de la Espriella (37.3 %), mientras Paloma Valencia figura con un 14.3 %.
Distantes están Sergio Fajardo con 3.8 %, Claudia López con 1.1 % u, por debajo de 0.4 %, otros candidatos como Santiago Botero, Luis Gilberto Murillo, Miguel Uribe Londoño y Roy Barreras.
En Atlas, De la Espriella viene creciendo. La anterior encuesta, de abril, lo había puesto con un 31.5 % de intención de voto. Paloma Valencia viene bajando desde principios de ese mes, donde llegó a un pico de 22.9 %. Atlas Intel ha sido la encuestadora en la que De la Espriella ha obtenido resultados más favorables.
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Además, Iván Cepeda tiene un rechazo más alto que De la Espriella, de un 53.4 % contra un 41.4 %. Otro dato muestra que la desaprobación del presidente Gustavo Petro estaría en 56.7 %, mientras su aprobación en un 41 %.