Atlas Intel de Semana: empate técnico entre Cepeda (38.7 %) y Abelardo (37.3 %); Paloma, tercera con 14.3 %

La última encuesta de Atlas Intel para Revista Semana da un empate técnico entre Iván Cepeda (38.7 %) y Abelardo de la Espriella (37.3 %), mientras Paloma Valencia figura con un 14.3 %. Distantes están Sergio Fajardo con 3.8 %, Claudia López con 1.1 % u, por debajo de 0.4 %, otros candidatos como Santiago Botero, Luis Gilberto Murillo, Miguel Uribe Londoño y Roy Barreras. En Atlas, De la Espriella viene creciendo. La anterior encuesta, de abril, lo había puesto con un 31.5 % de intención de voto. Paloma Valencia viene bajando desde principios de ese mes, donde llegó a un pico de 22.9 %. Atlas Intel ha sido la encuestadora en la que De la Espriella ha obtenido resultados más favorables. Lea también: Análisis de encuestas: Cepeda se frena y Abelardo repunta a 9 días de las elecciones Además, Iván Cepeda tiene un rechazo más alto que De la Espriella, de un 53.4 % contra un 41.4 %. Otro dato muestra que la desaprobación del presidente Gustavo Petro estaría en 56.7 %, mientras su aprobación en un 41 %.

Escenarios de segunda vuelta

En cuanto a la segunda vuelta, tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia derrotarían a Iván Cepeda, pero el abogado lo hace con más contundencia. De la Espriella obtendría un 50 % contra un 41.3 %, mientras Valencia un 44.6 % contra un 41.5 %. Ambos incrementaron, según Atlas Intel, sus posibilidades de derrotar a Cepeda en segunda vuelta.

La investigación en el CNE contra Atlas Intel

La encuestadora había sido objeto de una medida cautelar por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero la medida ya no está en firme. Por eso pudo salir esta última encuesta antes de la primera vuelta. En otras palabras, por ahora no hay suspensión, como lo había ordenado la magistrada Fabiola Márquez, designada por el Pacto Histórico: Atlas Intel podrá realizar encuestas de cara a la primera vuelta presidencial por un recurso que interpuso la revista Semana.

Ahora, no quiere decir que la medida se haya caído, sino que debe pasar por trámites burocráticos. Estos son los que impiden que haya una decisión antes de la “veda” o prohibición para publicar encuestas, que rige a partir de este domingo 24 de mayo.

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