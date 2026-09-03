Avianca no quiso llevar a Petro a México: los chicharrones de estar en la lista Clinton

Apenas hace un mes Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño y ya empieza a ‘pasar penas’ por su inclusión en la Lista Clinton, sobre todo cuando tiene que salir del país. El pasado 30 de agosto, el expresidente tenía previsto viajar a México en un vuelo de Avianca, pero fue notificado de que la aerolínea no podía llevarlo. A última hora, tuvo que buscar otra opción para poder salir del país, hasta que Aeroméxico aceptó transportarlo, pese a las posibles represalias del Gobierno de Estados Unidos. El episodio fue revelado por el propio Petro durante una conversación con el expresidente de Ecuador Rafael Correa. Según contó, la aerolínea colombiana decidió no transportarlo después de que su nombre apareciera en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense. “Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos; esas son las consecuencias de esas medidas unilaterales de Estados Unidos”, contó Correa. Petro agregó: “No quisieron”.

El exmandatario fue incluido en esa lista el 24 de octubre de 2025 y desde ese momento, la medida ha tenido consecuencias que van más allá del impacto político. La medida establece el bloqueo de sus bienes e intereses patrimoniales que se encuentren en Estados Unidos, que lleguen posteriormente a ese país o que estén bajo control de personas estadounidenses. En el documento que sustenta la sanción no aparece una prohibición general que impida al exmandatario viajar en avión. La restricción está dirigida principalmente a sus bienes y a las transacciones relacionadas con ellos. Lo que podría estar ocurriendo con Avianca es lo que en el mundo de las sanciones gringas se conoce como “overcompliance”. Algunas empresas, para evitar cualquier riesgo de incumplir las normas de OFAC, terminan aplicando restricciones más amplias de las que establece específicamente la sanción. No se trató de una orden política, sino de un reflejo automático de los protocolos empresariales que rigen a toda firma bajo jurisdicción estadounidense. Entérese: Tribunal suspendió convenios del modelo de pasaportes impulsado por Petro, ¿afecta el servicio?

En este caso, Avianca habría optado por no asumir ese riesgo y canceló el tiquete de Petro. Aeroméxico, en cambio, sí decidió transportarlo a México, lo que permitió que el expresidente cumpliera con su viaje. Aun así, el episodio dejó al descubierto que las sanciones de la Lista Clinton no son un asunto simbólico, sino una realidad capaz de afectar directamente a los implicados. En este caso, Avianca prefirió abstenerse de actuar antes que exponerse a las severas multas que impone la ley norteamericana.

Y no es para menos. Las disposiciones de la OFAC son estrictas; cualquier empresa que realice operaciones con personas o bienes catalogados como “bloqueados” puede enfrentar sanciones que van desde fuertes multas, superiores a los 250.000 dólares o el doble del monto de la transacción, hasta la pérdida de licencias comerciales en Estados Unidos. Creada para combatir el narcotráfico y el lavado de activos, la Lista Clinton —oficialmente Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN)— ha evolucionado en una herramienta de control económico y diplomático con efectos devastadores. Quien aparece allí queda prácticamente excluido del sistema financiero mundial: se bloquean sus bienes, se suspenden contratos y se cierran todas las puertas del mercado internacional. Las sanciones también alcanzan a terceros que intenten hacer negocios con los incluidos en el listado. Por eso, las empresas que operan bajo normas estadounidenses evitan cualquier contacto o transacción, incluso si el afectado fue presidente. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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